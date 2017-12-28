В Иркутске суд приступил к делу о продаже "Боярышника"

Свердловский районный Иркутска приступил в четверг, 28 декабря, к рассмотрению уголовного дела о продаже концентрата Боярышник", который стал причиной массового отравления людей в декабре прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

- Суд приступил сегодня к рассмотрению дела по существу. Для вызова свидетелей и потерпевших следующее судебное заседание отложено до 10 января, - прокомментировала сотрудник пресс- службы.

До этого рассмотрение уголовного дела неоднократно откладывалось из-за неявки потерпевших.

Обвиняемые - владелица торгового павильона в Иркутске и продавец. По данным следствия, в прошлом декабре хозяйка торговой точки приобрела концентрат для принятия ванн "Боярышник", а продавец этот товар реализовала. В итоге из-за употребления концентрата погибли восемь человек.

Всего же в конце прошлого года от "Боярышника", купленного в различных торговых точках региона, насмерть отравились 120 человек.