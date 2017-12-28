В Томске три человека пострадали при падении лифта

Сегодня в Томске в здании, расположенном по адресу на Дальне-Ключевской 64, рухнул грузовой лифт. Пострадали три человека.

По предварительным данным, рабочие решили спуститься вниз со второго этажа на грузовой платформе.

- Трос лифта диаметром примерно пять милиметров не выдержал, и платформа рухнула, - сообщили "РГ" в Томской областной поисково-спасательной службе. - Все трое получили травмы различной степени тяжести, подозрение на переломы ног.

Спасатели транспортировали пострадавших до автомобилей скорой помощи, используя специальные разъемные носилки-щит. Рабочие госпитализированы.