Вызволенные из плена граждане Беларуси поблагодарили Кадырова

Рамзан Кадыров встретился с белорусскими медиками, которых удалось вызволить из плена в Ливии благодаря усилиям главы Чечни.

"Если мы оказали содействие, это приятно. Мы братские народы и всегда должны быть вместе и помогать друг другу. Мы с президентом Александром Лукашенко обсуждали проблему освобождения граждан республики. Я заверил, что приложим все усилия для их вызволения", - написал руководитель российского региона на своей странице в Telegram. Он подчеркнул, что вопросом спасения людей занимался его советник, депутат Госдумы Адам Делимханов.

РИА Новости напоминает, что два месяца назад в Зинтане неизвестные задержали Инну Бабуш и Сергея Здота. Специалист по лечению боевых травм вместе с супругой находились в Ливии с 2010 года, работали там по контракту. Бандиты отобрали у белорусов документы, а без них покинуть город невозможно.

Освобожденные поблагодарили Кадырова за помощь. "Ситуация была очень сложная. И я понимаю, что реальное конструктивное действие - это ваша заслуга", - отметил Здота.