В Дагестане пять детей выжили после отравления угарным газом

В Дагестане пять несовершеннолетних девочек остались живы после отравления угарным газом. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Несчастный случай произошел в селе Новые Чугли в Левашинском районе республики. Дети были в гостях у своей бабушки. Из-за неисправности газового камина в доме произошла утечка углеводородного топлива. В результате девочки от пяти до 12 лет получили отравление и были госпитализированы в больницу, где им оказали медицинскую помощь.

Как сообщили в региональном Минздраве, жизни и здоровью детей ничего не угрожает.