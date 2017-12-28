Клинцевич: Надо повышать уровень подготовки охранников в магазинах

Теракт в Санкт-Петербурге говорит о том, что в системе общественной безопасности есть лазейки, их надо спешно закрывать, в первую очередь - путем повышения профессионализма служб охраны в магазинах. Такое мнение высказал сегодня журналистам первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"В целом очень многое упирается в профессионализм людей, которые по долгу службы призваны оберегать нашу безопасность. Вот этим и надо, на мой взгляд, заняться в первую очередь", - заявил он. "Ведь в задачи той же охраны магазина должна входить не только ловля мелких воришек", - подчеркнул сенатор.

В супермаркете Санкт-Петербурга, где накануне сработало взрывное устройство, охрана сработала недостаточно четко, считает он. "Террорист оставил рюкзак в ячейке, какое-то время покрутился в магазине, а затем покинул его, даже не подходя к ячейке. Увы, охрана этого не отследила, хотя должна была", - отметил сенатор.

При этом Клинцевич уверен, что не надо спешить ужесточать законы. "Не думаю, что сейчас следует спешно говорить об ужесточении антитеррористического законодательства. Нужно, прежде всего, спокойно разобраться, какой лазейкой воспользовался преступник, где, так сказать, у нас тонко. И речь идет вовсе необязательно о законодательстве", - добавил он.