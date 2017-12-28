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Имущество Вячеслава Гайзера осталось под арестом
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск №7463 (297)
До мая следующего года продлен Замоскворецким районным судом Москвы арест имущества бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера. Напомним, его следствие обвинило в получении взяток в особо крупном размере.

Сидит Гайзер с большой командой вчерашних подчиненных, которых правоохранители считают преступным сообществом. По версии следствия, руководители и участники сообщества прибирали к рукам высокорентабельные предприятия региона либо устанавливали над ними контроль "с целью незаконного обогащения". В 2010 году компания организовала приватизацию "Птицефабрики Зеленецкая", после чего акции предприятия стали собственностью подконтрольной им фирмы. Для легализации дивидендов фабрики на миллиард рублей соучастники провели несколько сделок с этими деньгами.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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А еще компания начальников оказалась причастна к хищению денег "Фонда поддержки инвестиционных проектов". В СКР утверждают, что Республике Коми был причинен ущерб на 3,5 миллиарда рублей. Чтобы обеспечить возмещение ущерба потерпевшим, следствие арестовало имущество фигурантов на эти миллиарды.

Кроме того, арестанты в бытность чиновниками и коммерсантами брали солидные взятки.

В суде адвокаты Гайзера пытались отстоять арестованное имущество.

"Мы заявляли изначально, что земельный участок уже 15 лет не принадлежит моей семье. Эти данные за два года не были проверены, хотя документы были представлены. Моя супруга приобрела имущество до 2005 года. Хочу обратить внимание, что общая сумма моих средств составила 2 миллиона 800 тысяч рублей. До прихода во власть я руководил коммерческими банками, что позволило моей семье приобрести квартиру в Москве", - объяснял Гайзер. Со слов адвоката, помимо денег под арестом еще две квартиры в Москве и Сыктывкаре.

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