В Пскове депутата гордумы обвинили в махинациях на 200 млн рублей

Депутату Псковской городской Думы предъявили обвинение в четырех эпизодах кредитного мошенничества, сообщает пресс-служба областного следственного управления СК РФ. По версии следствия, с 2011 по 2013 год народный избранник через подконтрольные фирмы получил несколько крупных кредитов и не собирался их гасить.

Чтобы не возвращать деньги, обвиняемый реализовал несколько мошеннических схем. К примеру, имущество, выступающее обеспечением по кредиту, в какой-то момент было продано другим подконтрольным фирмам.

В результате размер ущерба, причиненного банку, превысил 200 миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено по статьям "мошенничество" и "мошенничество в сфере кредитования", совершенные в особо крупном размере. Расследование продолжается.