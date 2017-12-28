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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ответят за "пояс смертника"

Суд вынес приговор группе экстремистов
Текст: Светлана Цыганкова
Российская газета - Федеральный выпуск №7463 (297)
Группу исламистов, членов запрещенной в России террористической организации, которые находились в Вологодской области, приговорили к длительным срокам лишения свободы - каждый отправится в колонию на девять лет. Приговор суда уже вступил в законную силу.

В прошлом году в деревню Санинская Бабаевского района Вологодской области нагрянули сотрудники регионального УФСБ. Их интересовали владельцы и работники пилорамы - выходцы из Дагестана. Кстати, трудились они на Вологодчине уже несколько лет, привезли сюда свои семьи. Была здесь и молельная комната.

В ходе обысков из специального тайника правоохранители изъяли исламскую литературу, в том числе и запрещенную в России книгу, называемую самой популярной "экстремистской". Обнаружили также три самодельных взрывных устройства, так называемый "пояс смертника", 1,2 килограмма пластида, пистолет-пулемет и более 50 патронов к нему, четыре ручные гранаты. Как рассказали местные жители, раньше ничего особенного не замечали, но в последнее время владельцы лесного бизнеса изменились: перестали бриться и отрастили бороды.

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По данным пресс-службы УФСБ по Вологодской области, "в молельной комнате в период проведения религиозных собраний демонстрировались проповеди идеологов международных террористических организаций, оправдывающие террористическую деятельность".

Задержанных выходцев из Дагестана подозревали в том, что они могут быть связаны с запрещенными исламскими группировками, с их финансированием. Сразу возбудили 10 уголовных дел по статьям, связанным с терроризмом и незаконным хранением оружия и боеприпасов.

Как удалось узнать "РГ", группу исламистов в деревне Санинская посещал идеолог салафизма, бывший имам мечети в дагестанском городе Буйнакск, находящийся в федеральном розыске. В группе был еще один человек, русский по национальности, отбывавший наказание в одной из колоний и там пристрастившийся к исламскому движению.

Кстати, в Вологодской области это не первый случай, связанный с террористическими исламскими группировками. Несколько лет назад в регионе задержали мужчину, который собирался стать террористом-смертником. В квартире, которую он снимал, нашли взрывчатку в 200 граммов тротила, начиненную поражающими элементами - саморезами. Кроме того, обнаружили и экстремистскую литературу, диски с записями идеологических лидеров запрещенных исламских группировок и нейтрализованного участника бандподполья Саида Бурятского. Мужчина намеревался взорвать это устройство в Вологде. Предполагаемый террорист-смертник родился в Вологде, был судим за грабеж, изнасилование, убийство. В 2009 году он стал приверженцем радикальных течений ислама.

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