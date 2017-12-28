В Астрахани за общение с террористом осужден студент медуниверситета

Кировский районный суд в Астрахани вынес приговор 22-летнему студенту Астраханского медуниверситета, который не сообщил правоохранительным органам о том, что его бывший сокурсник стал боевиком ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки ИГИЛ).

Он был приговорен к штрафу в 90 тысяч рублей по статье 205.6 УК РФ - "несообщение о преступлении".

Расследование дела проводилось Следственным отделением ФСБ России по Астраханской области. Как рассказали сотрудники этого ведомства, вначале уроженец дагестанского села не признавал своей вины, но последних заседаниях суда признал раскаялся.

Боевик, с которым общался осужденный и еще четверо студентов медуниверситета, рассказывал им о жизни в Сирии, делился фотографиями и предлагал принять участие в боевых действиях. Сокурсники также не заявили об этом в правоохранительные органы. Эти студенты были привлечены к уголовной ответственности еще в сентябре. Они признали себя виновными в совершении преступления в полном объеме, их уголовные дела были рассмотрены в особом порядке. Им был вынесен аналогичный приговор.

Кстати, за год на территории Астраханской области по статье 205.6 УК РФ были осуждены семь человек.