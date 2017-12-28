В Тюмени из горящей многоэтажки эвакуировали 170 человек и домашних питомцев. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Тюменской области

Сегодня рано утром загорелся многоэтажный дом на улице Судостроителей в Тюмени.

"Уже через пять минут первые подразделения прибыли на место происшествия: горела комната на восьмом этаже, огонь охватил сто квадратных метров кровли. Спасатели эвакуировали из дома 160 человек, еще 10 человек вывели по лестничным маршам. Для непрерывного тушения развернули километровую магистральную линию от реки Туры", - сообщает пресс-служба главка МЧС Тюменской области.

Осложняли работу пожарных густой дым и быстрое распространение пламени по деревянным перекрытиям кровли. В 7.31 пожар удалось локализовать.

Полностью повреждена крыша, уничтожена внутренняя отделка и имущество трех квартир. К счастью, никто в результате возгорания не пострадал и не погиб. Погорельцев готов принять пункт временного размещения в гостинице на улице Мельникайте.

Причины пожара выясняются.