Под Екатеринбургом в жилом доме взорвался газ

В пятиэтажном жилом доме в поселке Садовый в Екатеринбурге взорвалась газовая смесь. Пострадал как минимум один человек.

Как сообщила "РГ" пресс-секретарь регионального управления МЧС Наталья Зырянова, прибывшим на место ЧП пожарным пришлось выносить четверых жителей дома на руках: трое из спасенных - люди с ограниченными возможностями. Всего из горящего здания по лестничным маршам были эвакуированы 40 человек, из них 8 - дети.

"Изначально была информация о пожаре, но в ходе проверки выяснилось, что произошел взрыв газовой смеси. Ожоги третьей степени получил хозяин квартиры. О погибших данных пока нет, в доме из-за взрыва выбило стекла", - рассказал ТАСС официальный представитель главка свердловского МВД Валерий Горелых.

Пожарные справились с огнем за 35 минут. Пламя повредило домашние вещи.

Причины возгорания выясняются, на месте работают пожарные дознаватели, правоохранительные органы и газовики. Следственный отдел по Орджоникидзевскому району Екатеринбург начал доследственную проверку по факту происшествия.