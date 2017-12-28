В Екатеринбурге взрыв газа повредил несущую стену жилого дома

Пятиэтажный жилой дом в екатеринбургском поселке Садовый, где сегодня вечером произошел взрыв, оказался поврежден.

"Обследование квартиры, где взорвался газ и случился пожар, показало, что в наружной панели дома есть трещина. Сейчас решается вопрос о безопасности пребывания в доме", - сообщила "РГ" пресс-секретарь главка МЧС Свердловской области Наталья Зырянова.

Напомним, сообщение о ЧП на улице Верстовой поступило в 17.15 по столичному времени, и уже через 35 минут огнеборцам удалось справиться с пожаров. Горела одна из квартир на последнем этаже.

Спасатели эвакуировали из здания 40 человек. Для них администрация района подготовила пункт временного размещения на базе школы, будет организовано горячее питание.

Один житель дома пострадал - его с обширными ожогами доставили в больницу. По данным свердловской полиции, это хозяин злополучной квартиры.

Оперативная группа МЧС и специалисты следственных органов продолжают работу на месте происшествия.