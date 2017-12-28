Россия оборудует на Кубе две астрономические обсерватории

Россия намерена оборудовать на Кубе две современные астрономические обсерватории. В островном государстве появятся полностью автоматизированные телескопы для исследования позиционных, фотометрических и спектральных характеристик различных космических объектов.

В частности, предполагается осуществлять слежение за потенциально опасными космическими объектами - метеоритами и космическим мусором, передает ТАСС.

Российские и кубинские эксперты уже изучили астроклиматические и метеорологические условия на Кубе с целью понять, где лучше оборудовать обсерватории. Проект будет рассчитан на пять лет.