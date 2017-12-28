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Рубрика: Происшествия

Вклады в свой карман

Из банка "Клиентский" хозяева вынесли миллиард рублей своих клиентов
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск №7463 (297)
Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила корреспонденту "РГ", что ее ведомство принимает все меры к возмещению ущерба потерпевшим от действий бывшего руководства банка "Клиентский".

У банка лицензию забрали два года назад. Однако это учреждение умудрилось выдать кредиты больше чем на миллиард рублей за один день до отзыва лицензии. Уголовное дело "по факту хищения лицами из числа руководства банка "Клиентский" денег вкладчиков в сумме не менее миллиарда рублей ведет Главное следственное управление СК. Среди пострадавших клиентов - Олег Табаков.

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Обвиняемыми следствие назвало бывших председателя совета директоров банка Александра Кленовского, председателя правления банка Андрея Лопатова и зам. председателя правления Илью Волосевича.

По данным следствия, не позднее мая 2014 года Кленовский, Лопатов, Волосевич и неустановленные пока сотрудники банка совершили кражи денег в особо крупном размере, в том числе перечислив их на расчетные счета подконтрольных коммерческих организаций. Потом потратили краденые деньги на себя, любимых.

Сначала дел по "Клиентскому" было несколько. В мае этого года Следственный комитет объединил в одно производство уголовные дела против руководителей банка. По ходатайству следствия Кленовского посадили под домашний арест. Лопатов и Волосевич, скрывшиеся от следствия, объявлены в розыск. Лопатов, по слухам, скрывается в США. Для возмещения ущерба следствие попросило суд арестовать имущество обвиняемых. Деньги из банка выводились с помощью выдачи фиктивных кредитов ничего не подозревавшим гражданам. Они не знали, что у них копится долг. Эти люди и те, у кого деньги пропали со счетов, вскоре подали иски в суд.

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