СМИ: Китай нарушает санкции ООН и продает нефть КНДР

Китайские корабли перекачивают нефть на северокорейские танкеры в открытом море. Об этом написала южнокорейская газета "Чосон Ильбо", ссылаясь на данные с американских спутников.

"Мы должны сфокусировать внимание на том факте, что нелегальная торговля началась не так давно после принятия Совбезом ООН очередной резолюции по КНДР", - цитирует издание источник в правительстве Южной Кореи.

РИА Новости напоминает, что новые санкции в отношении Пхеньяна были введены в сентябре. Резолюция №2375 значительно ограничила экспортные и импортные возможности Северной Кореи. В частности, запрещена продажа нефти КНДР в открытом море.