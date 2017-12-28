Спорт поможет в борьбе с болезнью Альцгеймера

Занятия спортом заметно улучшают память, в том числе у пожилых людей и лиц, страдающих от ранних форм болезни Альцгеймера. Об этом сообщает РИА Новости.

"Зарядка, в свою очередь, может заметно замедлить то, как быстро старческая забывчивость превратится в полноценное слабоумие", - заявил американский ученый Рональд Петерсен.

Интенсивные занятия спортом и зарядка заметно улучшают работу мозга. Например, 50-минутные прогулки заметно улучшили память и концентрацию у пожилых людей. Физические упражнения помогают нервным клеткам формировать новые связи с другими нейронами.

Максимальных плюсов от фитнеса можно достичь, если тратить примерно 150 минут в неделю на спорт.