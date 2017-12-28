Телеканалы впервые поздравят зрителей с учетом часовых поясов

С развитием технологий телеканалы смогут в этом году поздравить зрителей с Новым Годом, как никогда прежде. И это произойдет впервые в истории отечественного телевидения.

Первый канал сообщил о том, что новогоднее телевидение впервые выйдет в каждом часовом поясе в своем географическом времени. Это означает, что обращение президента и все новогодние программы канала зрители смогут увидеть во всех часовых поясах без смещения времени. Поскольку в России 11 часовых поясов, телеканалы традиционно вещают "орбитами", в которые входят два или три часовых пояса.

Таким образом, главные телевизионные события новогодней ночи в некоторых часовых поясах выходят со смещением. Так, например, в рамках одной "Орбиты" Москва слышит бой курантов в 0.00, Калининград - в 23.00, а Самара - в 1.00 В этом году все будет иначе. 31 декабря вещание в каждом из часовых поясов после 14.30 начнет перестраиваться в соответствии с географическим временем. Таким образом основные программы новогоднего эфира - обращение президента, бой курантов и "Новогоднюю ночь на Первом" жители абсолютно всех городов России увидят по своему местному времени.

Инициативу подхватил и канал НТВ. 31 декабря, начиная с 05.00 утра, телеканал НТВ будет вещать в прямом эфире на всех своих эфирных орбитах. Для зрителей Омской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Астраханской, Иркутской областей, а также Республики Бурятия, Удмуртской Республики и Калининграда праздничное шоу "Супер Новый Год" начнется ровно в 22.00, новогоднее обращение президента Российской Федерации Владимир Путина выйдет в эфир в 23.55, о наступлении 2018 года кремлевские куранты возвестят ровно в 00.00 по региональному времени часовых поясов.

Информационное вещание НТВ также будет осуществляться в рамках новогодней эфирной модели. 31 декабря на каждой орбите выпуски новостей НТВ будут выходить в 8:00, 10:00 и 16:00. Соответственно, информационная служба телеканала будет работать в прямом эфире в режиме нон-стоп, фактически каждый час. Чтобы осуществить эту модель вещания НТВ обеспечит подачу сигнала на борта спутников "Газпром космические системы" "Ямал-401" и "Ямал-402". Прием сигнала и его распространение в эфирной среде и в сетях кабельного вещания будет обеспечивать ФГУП РТРС.

Также 31 декабря и 1 января в пакетах оператора спутникового и цифрового телевидения "Триколор ТВ" будут доступны две дополнительные эфирные версии: "НТВ +1", распространяющаяся на Поволжье и "НТВ + 3", покрывающая Омскую область.