В январе 2018 года синоптики прогнозируют затяжные 40-градусные морозы

Погода в январе 2018 года будет в пределах нормы и выше нормы, сообщила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина. В том числе в Москве и Московской области.

В Москве в январе температура будет на 1 градус выше нормы. Преобладающая температура в Москве 11-16 градусов со знаком минус, днем 5-10 градусов мороза.

В Центральном округе схожая с Москвой погода. В пределах 10-15 градусов мороза ночью, днем 4-9 градусов. При похолоданиях на севере округа, включая Москву, возможны похолодания до 20-25 градусов мороза ночью. Осадков в январе выпадет больше нормы.

На юге в январе ночная температура ожидается от +1 до - 5 градусов, днем 5-10 градусов тепла. Это в пределах климатической нормы. При этом не исключены морозы до - 10 градусов по ночам, днем также может быть слабоотрицательная температура.

На Урале в январе будет 16-21 градус, днем 11-16 градусов со знаком минус. Осадков здесь будет меньше нормы.

Самые холодные районы - восток Таймыра и Эвенкии на севере Красноярского края. Ночная преобладающая температура здесь прогнозируется 35-40 градусов мороза, днем 27-32 градуса со знаком минус. При этом при похолодании температура может опускаться до 40-45 градусов. В Якутии 40-45 градусов будет преобладающей в ночное время, а при похолодании столбики термометров будут понижаться до 50 градусов мороза.

Прохладнее обычного в январе будет в Камчатском крае, в Магаданской области и Чукотке. Но главное здесь много осадков, в три раза больше столичной нормы - до 134 мм. А это говорит о том, что на Дальний Восток в начале года будут выходить мощные циклоны.