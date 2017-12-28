В Киеве назвали ошибкой приглашение Саакашвили на Украину

Киев допустил ошибку, предложив экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили пост губернатора Одесской области. Так считает вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

В статье для The Washington Times она написала, что в Киеве на Саакашвили возлагали большие надежды. "Вместо реформатора мы получили революционера, - цитирует РИА Новости слова Климпуш-Цинцадзе. - Вместо чудотворца мы получили вирус, который инфицировал украинскую политическую систему, им движет уязвленное эго и ненасытная жажда власти".

Вице-премьер отметила, что сейчас Украине нужны "мир на востоке страны, поддержка из-за границы и крепкий социальный контракт" между властями и гражданами. Саакашвили же, по словам Климпуш-Цинцадзе, не способствует реализации ни одной из этих целей.

"Украина не может позволить себе еще одну революцию и не нуждается в ней", - заключила она.