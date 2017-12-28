В Китае нашли бриллиант в горе мусора

Восемь китайских дворников в течение двух часов перебрали 13 тонн бытовых отходов, чтобы найти потерянное кольцо с бриллиантом. Об этой закончившейся счастливо истории сообщает издание "China Daily".

Жительница города Янчжоу на востоке Китая случайно выбросила в мусор кольцо с бриллиантом стоимостью около 17 тысяч долларов. Как только женщина осознала потерю, она обратилась к руководству местного мусороперерабатывающего завода, и оно по ее просьбе приняло решение приостановить автоматизированный процесс сортировки отходов. Восемь рабочих вручную перебрали 13 тонн отходов - из всех машин, привезших мусор за время с момента потери драгоценности, и за два часа все-таки нашли пропажу.

Получив свое кольцо назад, счастливая женщина отблагодарила дворников. Впрочем, о размере и формах вознаграждения китайские СМИ не сообщают, равно как не раскрывается и полное имя женщины - известна только, что ее зовут Си. Также в публикациях ее лицо специально "размыто". По словам Си, украшение представляет для нее не столько материальную ценность, сколько дорого как память - это подарок ее супруга.