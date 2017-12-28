Новости

В Италии перевернулся автобус: пострадали 15 человек 18:35
Вашингтон насчитал всего 800 жертв операции в Ираке и Сирии 18:34
Федеральные трассы переименуют с 1 января 2018 года 18:30
Севшее на мель российское судно отбуксировали в британский порт 18:21
РФ ввела ответные ограничения по Договору по открытому небу 18:16
Источник: Спутник "Ангосат" стабилизирован на орбите 17:55
МИД РФ: Задержанный в России гражданин Норвегии - сотрудник спецслужб 17:46
Порошенко снова хочет покупать российский газ напрямую 17:43
Домработница обвинила в насилии актрису из "Настоящих домохозяек" 17:35
МИД: Обвинения Эрдогана в адрес Асада не имеют оснований 17:26
Захарова рассказала, когда "освободят" спасенную МИДом сову 17:21
ЦИК принял документы для выдвижения кандидата от КПРФ 17:18
У стадиона "Динамо" появится улица Юрия Никулина 17:14
В Турции проходят антитеррористические облавы 17:13
Франция осудила теракт в Санкт-Петербурге и выразила солидарность с РФ 16:55
Игорь Петришенко принял участие в заседании Постоянного совета ОДКБ 16:53
В Москве запустили новогодние трамваи 16:53
Замминистра энергетики освобожден от должности 16:52
В Китае нашли бриллиант в горе мусора 16:39
В магазинах Петербурга после взрыва убрали камеры хранения 16:31
Вышел ураганный трейлер эпичного славянского фэнтези "Скиф" 16:13
Лавров потребовал от американцев покинуть Сирию 15:48
Число жертв теракта в Кабуле возросло до 41 15:44
В Берлине из тюрьмы сбежали четверо заключенных 15:43
Дмитрий Маликов отсудил компенсацию у корейской телекорпорации 15:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест "СОЮЗа": Знаете ли вы сказочных героев России и Беларуси
Тест "СОЮЗа": Знаете ли вы сказочных героев России и Беларуси
Главные законы, которые заработают в России с 1 января 2018 года
Главные законы, которые заработают в России с 1 января 2018 года
Как москвичам провести Новый год с пользой для ума и здоровья
Как москвичам провести Новый год с пользой для ума и здоровья
28.12.2017 16:39
Рубрика: В мире

В Китае нашли бриллиант в горе мусора

Текст: Петр Лихоманов

Восемь китайских дворников в течение двух часов перебрали 13 тонн бытовых отходов, чтобы найти потерянное кольцо с бриллиантом. Об этой закончившейся счастливо истории сообщает издание "China Daily".

Из-за тонн мусора на пляже Кута на Бали объявлен режим ЧС

Жительница города Янчжоу на востоке Китая случайно выбросила в мусор кольцо с бриллиантом стоимостью около 17 тысяч долларов. Как только женщина осознала потерю, она обратилась к руководству местного мусороперерабатывающего завода, и оно по ее просьбе приняло решение приостановить автоматизированный процесс сортировки отходов. Восемь рабочих вручную перебрали 13 тонн отходов - из всех машин, привезших мусор за время с момента потери драгоценности, и за два часа все-таки нашли пропажу.

Получив свое кольцо назад, счастливая женщина отблагодарила дворников. Впрочем, о размере и формах вознаграждения китайские СМИ не сообщают, равно как не раскрывается и полное имя женщины - известна только, что ее зовут Си. Также в публикациях ее лицо специально "размыто". По словам Си, украшение представляет для нее не столько материальную ценность, сколько дорого как память - это подарок ее супруга.

Главное сегодня

РФ ввела ответные ограничения по Договору по открытому небу
В Кремле пояснили разницу между осужденными украинцами и пленными
Смольный заявил о 14 пострадавших при взрыве в супермаркете
Биткоин рухнул на полторы тысячи долларов
Минфин раскрыл зарплаты министров