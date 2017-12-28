В новых Samsung Galaxy Note 8 обнаружили серьезную проблему

28.12.2017, 16:22 Текст: Антон Благовещенский

Владельцы флагманских смартфонов Samsung Galaxy Note 8, представленных в конце августа 2017 года, столкнулись с неожиданной и очень серьезной проблемой. Часть устройств, по словам их хозяев, отказываются включаться, если уровень заряда аккумулятора дошел до нуля.

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Пока что число пострадавших пользователей не очень велико. Не исключено, что проблемы могут быть вызваны не самим аккумулятором, а ошибками в работе контроллера питания.

Сами владельцы Galaxy Note 8 утверждают, что не роняли их в воду и не подвергали механическим воздействиям. Они также отмечают, что Samsung без лишних вопросов меняет отключившиеся устройства на новые по гарантии.

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