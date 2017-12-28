В новых Samsung Galaxy Note 8 обнаружили серьезную проблему

Владельцы флагманских смартфонов Samsung Galaxy Note 8, представленных в конце августа 2017 года, столкнулись с неожиданной и очень серьезной проблемой. Часть устройств, по словам их хозяев, отказываются включаться, если уровень заряда аккумулятора дошел до нуля.

Пока что число пострадавших пользователей не очень велико. Не исключено, что проблемы могут быть вызваны не самим аккумулятором, а ошибками в работе контроллера питания.

Сами владельцы Galaxy Note 8 утверждают, что не роняли их в воду и не подвергали механическим воздействиям. Они также отмечают, что Samsung без лишних вопросов меняет отключившиеся устройства на новые по гарантии.