В Турции 27 человек отправили в тюрьму за связи с FETO

В Турции 27 человек приговорены к различным тюремным срокам за причастность к организации оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), которого Анкара считает виновным в попытке государственного переворота. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Два юриста за связи с FETO проведут в заключении 9 и 12 лет соответственно. Такое наказание назначил им суд в провинции Адыяман. Бывший руководитель отделения полиции в провинции Адана приговорен к 9 годам лишения свободы, еще семь человек получили сроки от 3 до 9 лет.

В провинциях Анталья и Кахраманмараш суды вынесли приговор 15 подозреваемым. Они должны будут провести в тюрьме от одного до 9 лет. В провинциях Шанлыурфа и Газиантеп двух обвиняемых приговорили на сроки от 6 до 9 лет.

Напомним, в середине июля прошлого года группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции. Основные события происходили в Анкаре и Стамбуле. Погибли свыше 240 человек, более 2 тысяч пострадали. Мятеж был подавлен, власти арестовали более 50 тысяч человек. Анкара обвинила FETO в причастности к попытке переворота. Сам Гюлен, находящийся в США, эти обвинения отверг.