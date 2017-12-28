В Турции для мужчин упростили правила мусульманского развода

Муж, назвавший жену сестрой или матерью, считается разведенным с ней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление по делам религии (диянет) Турции.

"Если муж назвал свою жену матерью или сестрой, то их брак будет считаться расторгнутым, - цитирует агентство фетву, которую обнародовал диянет. - Однако, если супруги не разводились ранее, они могут снова сочетаться браком".

Ранее дианет издал фетву, позволяющую супругам развестись по телефону, факсу или электронной почте. Для этого мужу необходимо трижды сказать или написать слово talak ("развод" по-арабски). При этом жена должна убедиться, что сообщение было отправлено ее мужем.