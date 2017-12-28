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28.12.2017 17:13
Рубрика: В мире

В Турции проходят антитеррористические облавы

Текст: Петр Лихоманов

Турецкие силовики сегодня задержали 93 человека в рамках антитеррористических мер, проходящих пот всей территории страны. Об этом сообщает Анатолийское агентство новостей.

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Так, в столице страны 15 человек арестованы в рамках операции против Рабочей партии Курдистана (РПК), считающейся в Турции террористической организацией. Все арестованные повинны в том, что пропагандировали идеи РПК в социальных сетях. По сходному составу обвинений в провинции Адана задержаны еще 18 человек.

Еще 38 человек, в том числе граждане Сирии, задержаны в области Бурса по подозрению в связях с ДАИШ ("Исламское государство", запрещенная в России террористическая организация). В области Ван 22 человека попали в руки силовиков также по подозрению в связях с радикальными исламистами.

Наконец, в Стамбуле арестованы 11 человек, которые, как утверждают представители службы безопасности, планировали совершить теракт во время саммита Организации исламского сотрудничества. Как сообщают местные СМИ, теракт готовился членами РПК. 

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