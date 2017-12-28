28 декабря в медиацентре "Российской газеты" прошла пресс-конференция директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда на тему "Погода на Новый год".

По словам директора Гидрометцентра, погода на европейской территории России в предновогодние дни России будет теплой. Отклонение от нормы составит 8-10 градусов. Погода в Москве однородная, температура в диапазоне от ноля градусов с туманом и незначительными осадками в виде мороси и небольших дождей.

"Мы прогнозируем, что температура в большинстве районов Москвы будет приближаться к 5 градусной отметке, по области до плюс 6 градусов. И это означает, что рекорд, который был установлен до этого за 139 лет наблюдений, будет побит. Рекорд был плюс 3,6 градуса. С большой степенью вероятности завтра максимальная температура будет выше этой отметки", - рассказал Роман Вильфанд.

Тем не менее прогнозируется, что в новогоднюю ночь ожидается небольшое понижение температуры. В большинстве районов Москвы и Московской области ночные температуры в ночь на первое января будут отрицательными. В центре города, на Балчуге, температура составит около ноля, от ноля до плюс 1 градуса. Кроме того, осадки, которые еще 31 декабря будут выпадать преимущественно в виде мороси и дождя, в новогоднюю ночь превратятся в снег, но на подстилающих поверхностях он не задержится из-за положительной температуры. Директор Гидрометцентра отметил, что в связи с потеплением зимних месяцев в последние годы бесснежная новогодняя ночь не такое редкое явление.

Понижение температуры прогнозируется ближе к Рождеству, в ночное время она будет составлять минус 4-5 градусов, что все равно окажется выше температурного фона многолетних климатических значений.

"Над Западной Европой преобладает циклоническая деятельность, над Восточными, Азиатскими регионами нашей страны - антициклоническая деятельность, - поясняет сложившуюся аномалию Роман Вильфанд. - Европейская часть России находится в зоне конвергенции, сходимости воздушных потоков. Но в основном массы воздуха приходят к нам из южных акваторий Атлантического океана. Именно поэтому такое тепло с отклонениями от нормы на 8-10 градусов, совершенно необычно. Воздушные массы быстро перемещаются над югом Западной Европы, они трансформируются, охлаждаются, но все-таки недостаточно, и положительная температура преобладает над нашей территорией".

Наиболее комфортная погода для горнолыжников на Северном Кавказе, а также в Терсколе, Теберде - снежный покров достиг 40 см. По данным Гидрометцентра в Красной Поляне высота снежного покрова составляет 18 см - кататься можно, но в связи с притоком тепла он будет таять. В Альпах погода теплая, но в горных и предгорных районах снега недостаточно. За ним необходимо будет подняться на высоту более 3 км, где уровень снежного покрова приемлемый - 30-40 см. В Карпатах и Татрах из-за отсутствия снега все лыжные мероприятия были отменены.

Для тех, кто любит отдыхать в тепле - на юге Таиланда и во Вьетнаме жаркая погода - плюс 25-27 градусов, но дождливо. В Анталии плюс 15-18, но перед Новым годом и в первые 3-4 дня также прогнозируется дождливая погода. В Хургаде плюс 25-27 градусов, море теплое. Комфортная погода в Испании плюс 15-20 градусов и на Канарах плюс 20-23 градуса.

В целом, по предоставленным Гидрометцентром данным, средняя температура за 2017 год оказалась самой высокой в истории наблюдений. "Можно сейчас смело говорить, что нынешний год по температуре будет рекордным, - комментирует Роман Вильфанд. - Ледовое покрытие в Арктике и Антарктике одно из самых минимальных за весь период наблюдений. Первые 9 месяцев текущий год был на втором месте после 2016-го. Сейчас, по всей видимости, он все-таки займет первый ранг в ряду самых-самых жарких или теплых лет за весь период наблюдений с 1880 года".