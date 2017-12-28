Врачи рассказали, как правильно открывать шампанское

Зимние праздники - "горячая пора" в больницах и травмпунктах. По статистике, за новогоднюю ночь люди вредят себе больше, чем за несколько месяцев. Главный травматолог-ортопед Департамента здравоохранения Москвы профессор Вадим Дубров рассказал "РГ", как не стать "клиентом" травмпункта в Новый год.

Открываем шампанское

- Ни в коем случае не встряхивайте бутылку перед тем, как ее открыть. Пробка, выстрелившая из шампанского, со скоростью 46 км/час, при попадании в лицо или глаза может причинить серьезную травму и даже лишить человека зрения, - рассказал он. - Траекторию полета представить нелегко, но обезопасить себя и окружающих можно. Пробка из теплой бутылки с игристым может вылететь неожиданно, поэтому напиток лучше охладить заранее. Направьте горлышко бутылки в безопасную сторону и сдерживайте пробку с усилием (можно использовать полотенце). Помните, что пробка может лететь рикошетом. Если, все-таки случилась неприятность, и пробка ударила в лицо, нужно обратиться к врачу.

Украшаем елку

Елка - всегда в центре праздника. Но наряжая ее, не стоит забывать о технике безопасности. Нужно осторожно обращаться со стеклянными игрушками (а лучше выбрать пластиковые или сделанные своими руками), не зажигать бенгальские огни и свечи около дерева, не украшать ель неисправными гирляндами, которые могут заискрить. Что делать, если елочная игрушка разбилась, а ребенок порезался о стекло? Вадим Дубров советует аккуратно промыть рану под струей воды, обработать антисептиком. Если рана глубокая, наложить повязку и ехать к врачу.

Идем гулять

Собираясь на прогулку, надо выбрать нескользкую, теплую и сухую обувь. Нельзя допускать переохлаждений.

- Ни в коем случае не растирайте обмороженные места снегом и спиртосодержащими продуктами. Если не хотите провести праздники с температурой - одевайтесь теплее. Выскочили на улицу в легкой одежде "буквально на минуточку" и вас уже может продуть, - говорит Вадим Дубров. - Старайтесь быть осторожным на улицах, на катке. Когда находитесь на скользкой поверхности, не прячьте руки в карманы: при падении они помогут удержать равновесие.

Что делать, если все-таки упал? Причем упал неудачно? Не пытайтесь самостоятельно вправлять вывихи и переломы: бегите к врачу. При ушибах конечности надо обеспечить ей покой. Если же отек и боль нарастают, если растянуты связки, можно приложить лед через ткань и (опять же) срочно обратиться к травматологу.

Травмы головы - еще опаснее. Если человек ударился головой и потерял сознание, уложите пострадавшего на бок и вызовите "скорую". На сотрясение мозга также могут указывать потеря сознания, тошнота, головокружение, головная боль. Если возникли подобные симптомы, не стоит заглушать боль таблетками, нужно обратиться к врачу-невропатологу в поликлинику. При носовом кровотечении приложите лед, обмотанный в ткань, к спинке носа. Если произошла травма или ожог глаза, - обратитесь в больницу, где есть офтальмологическое отделение.

Запускаем фейерверки

При запуске салютов техника безопасности - строго обязательна. Нужно внимательно читать инструкцию: иногда достаточно отойти на 10-15 метров от фейерверка, а в ряде случаев радиус должен составлять не менее 30 метров. К фейерверкам ни в коем случае нельзя подпускать детей. При сильном ожоге обращайтесь в травмпункт: нельзя самому вскрывать образующиеся после ожогов волдыри и отделять прилипшую к пораженному участку кожи одежду.

Проверяем домашнюю аптечку

- В ней обязательно должны быть антисептики: хлоргексидин двух видов - на водной (для промывания ран) и на спиртовой основе (для обеззараживания), йод, пластырь, салфетки, повязки, перекись водорода, противоожоговое средство, эластичный бинт, сорбенты, парацетамол, жаропонижающие и обезболивающие препараты, - перечисляет Вадим Дубров. - Если в разгар праздника чувствуете недомогание, не спешите принимать лекарство. Внимательно прочитайте аннотацию: очень часто спиртное и лекарство несовместимы.

И заключительный совет от главного травматолога-ортопеда Департамента здравоохранения Москвы: запомните номера телефонов городских служб экстренной помощи (для вызова "скорой" - 103). Узнайте, где находится ближайший травмпункт и поликлиника, а также график их работы в праздничное время.