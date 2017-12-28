Xiaomi скопировала у Apple функцию управления жестами

28.12.2017, 17:33 Текст: Виктория Чернышева

Китайский производитель Xiaomi начал тестировать новые жесты для управления, которые будут внедрены в некоторые модели смартфонов. Новая функция включена в последнюю бета-версию MIUI 9 - специализированную прошивку на базе Android.

Как уточняет портал Phonearena, похоже, что китайцев вдохновил опыт Apple, которые уже внедрили точно такую же разработку в iPhone X.

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Кнопку Home, как известно, заменил свайп снизу вверх. Точно такой же жест тестирует и Xiaomi. Также китайская компания переняла функцию быстрого переключения между приложениями и саму активацию многозадачности: свайп снизу вверх с секундной задержкой пальца.

Эти жесты будут представлены в новых моделях Xiaomi Mi MIX, Mi MIX 2,  а также Redmi 5 и Redmi 5 Plus.

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