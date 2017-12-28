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28.12.2017 16:52
Рубрика: Власть

Замминистра энергетики освобожден от должности

Текст: Евгений Гайва

Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил Юрия Сентюрина от должности статс-секретаря - заместителя министра энергетики РФ в связи с переходом на другую работу. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Медведев освободил от должности замглавы Росприроднадзора Олега Долматова

Как сообщалось ранее, Юрий Сентюрин был избран генеральным секретарем Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ) 4 октября 2017 года. В новую должность он вступит 1 января 2018 года сроком на два года. Штаб-квартира ФСЭГ находится в столице Катара - Дохе.

На должности статс-секретаря - заместителя Министра энергетики Российской Федерации Юрий Сентюрин работал с 12 ноября 2010 года.

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