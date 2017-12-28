Замминистра энергетики освобожден от должности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил Юрия Сентюрина от должности статс-секретаря - заместителя министра энергетики РФ в связи с переходом на другую работу. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Как сообщалось ранее, Юрий Сентюрин был избран генеральным секретарем Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ) 4 октября 2017 года. В новую должность он вступит 1 января 2018 года сроком на два года. Штаб-квартира ФСЭГ находится в столице Катара - Дохе.

На должности статс-секретаря - заместителя Министра энергетики Российской Федерации Юрий Сентюрин работал с 12 ноября 2010 года.