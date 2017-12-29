Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. N 56 г. Москва "О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со взысканием алиментов"

Алиментные обязательства, установленные Семейным кодексом Российской Федерации, направлены на обеспечение условий жизни, необходимых для развития, воспитания и образования несовершеннолетних детей, а также на предоставление содержания иным членам семьи, нуждающимся в материальной поддержке.

В целях обеспечения единства практики применения судами законодательства при разрешении споров, связанных со взысканием алиментов, Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации", постановляет дать следующие разъяснения:

Общие положения

1. Основания возникновения и прекращения алиментных обязательств, а также перечень лиц, имеющих право на алименты, и лиц, обязанных их уплачивать, порядок уплаты и взыскания алиментов и иные отношения, связанные с установлением и исполнением алиментных обязательств, регулируются Семейным кодексом Российской Федерации (раздел V).

В соответствии с положениями Семейного кодекса Российской Федерации (далее - CK РФ) алименты уплачиваются по соглашению сторон (глава 16 CK РФ), а при отсутствии соглашения об уплате алиментов члены семьи, указанные в статьях 80-99 CK РФ, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании алиментов (статья 106 CK РФ).

При разрешении вопроса о родовой подсудности дел по спорам, связанным со взысканием алиментов, следует руководствоваться общими правилами, установленными статьями 23 и 24 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ).

В силу пунктов 1 и 4 части 1 статьи 23 ГПК РФ дела о взыскании алиментов, а также иные дела по спорам, связанным со взысканием алиментов (например, об изменении размера алиментов, об освобождении от уплаты алиментов, о взыскании неустойки в связи с несвоевременной уплатой алиментов), рассматриваются мировым судьей в качестве суда первой инстанции.

В случае, если одновременно с требованием, связанным со взысканием алиментов, подсудным мировому судье, заявлено требование, подсудное районному суду (например, об установлении отцовства либо материнства, о лишении родительских прав или об ограничении родительских прав), то такие дела в соответствии с частью 3 статьи 23 ГПК РФ подлежат рассмотрению районным судом. Районный суд рассматривает также в качестве суда первой инстанции дела по искам об изменении, о расторжении или признании недействительным соглашения об уплате алиментов.

2. Исходя из смысла пункта 3 части 3 статьи 29 ГПК РФ правило об альтернативной подсудности исков о взыскании алиментов и об установлении отцовства (возможность предъявления исков по месту жительства ответчика или по месту жительства истца) распространяется как на случаи, когда названные выше требования заявлены одновременно, так и на случаи, когда заявлено самостоятельное требование о взыскании алиментов любым лицом, относящимся к кругу лиц, имеющих в силу закона право на алименты, либо оно предъявлено в интересах такого лица (например, иск о взыскании алиментов на несовершеннолетнего ребенка предъявлен его родителем) (статьи 80-99 CK РФ).

Исходя из аналогии закона (часть 4 статьи 1 ГПК РФ) правило об альтернативной подсудности применяется также к иску о взыскании алиментов и об установлении материнства.

Иски лиц, с которых взыскиваются алименты на несовершеннолетних детей или других членов семьи (например, об изменении установленного судом размера алиментов или об освобождении от уплаты алиментов, об освобождении от уплаты задолженности по алиментам), в соответствии со статьей 28 ГПК РФ подсудны суду по месту жительства ответчика (взыскателя).

3. Требования о взыскании алиментов, подсудные мировому судье, разрешаются мировым судьей в порядке приказного производства (глава 11 ГПК РФ) или в порядке искового производства (глава 12 ГПК РФ).

В соответствии с абзацем пятым статьи 122 ГПК РФ судья вправе выдать судебный приказ, если заявлено требование о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, не связанное с установлением отцовства, оспариванием отцовства (материнства) или необходимостью привлечения других заинтересованных лиц. На основании судебного приказа не могут быть взысканы алименты на несовершеннолетних детей в твердой денежной сумме, поскольку решение этого вопроса сопряжено с необходимостью проверки наличия либо отсутствия обстоятельств, с которыми закон связывает возможность такого взыскания (статья 83, пункт 4 статьи 143 CK РФ).

В случае подачи заявления о вынесении судебного приказа по требованиям об алиментах, не подлежащим разрешению в порядке приказного производства (например, должник выплачивает алименты по решению суда на других лиц; заявлено требование о взыскании алиментов в твердой денежной сумме или одновременно в долях и в твердой денежной сумме; наряду с требованием о взыскании алиментов в долевом отношении к заработку и (или) иному доходу родителей заявлено требование о взыскании алиментов на основании абзаца второго пункта 2 статьи 107 CK РФ за время, предшествующее подаче указанного заявления), судья отказывает в принятии заявления о вынесении судебного приказа по пункту 3 части 3 статьи 125 ГПК РФ.

Если после вынесения судебного приказа по требованию об алиментах от должника в установленный срок поступят возражения относительно его исполнения, судья в соответствии с частью 1 статьи 129 ГПК РФ выносит определение об отмене судебного приказа и разъясняет взыскателю, что заявленное требование может быть им предъявлено в порядке искового производства.

В случае подачи искового заявления по требованиям об алиментах, подлежащим разрешению в порядке приказного производства, судья возвращает исковое заявление по пункту 1[1] части 1 статьи 135 ГПК РФ.

4. Если между лицом, обязанным уплачивать алименты, и их получателем, а при недееспособности лица, обязанного уплачивать алименты, и (или) получателя алиментов - между законными представителями этих лиц имеется нотариально удостоверенное письменное соглашение об уплате алиментов (статьи 99, 100 и 106 CK РФ), требование о взыскании алиментов может быть рассмотрено судом, если одновременно с указанным требованием заявлено требование о расторжении соглашения об уплате алиментов и истцом представлены доказательства, подтверждающие принятие им мер по урегулированию данного вопроса с ответчиком во внесудебном порядке (пункт 4 статьи 101 CK РФ, пункт 2 статьи 452 Гражданского кодекса Российской Федерации, далее - ГК РФ), либо заявлено требование о признании соглашения об уплате алиментов недействительным.

5. В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 333[36] Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) истцы по искам о взыскании алиментов освобождаются от уплаты государственной пошлины, размер которой установлен подпунктом 14 пункта 1 статьи 333[19] НК РФ.

К искам лиц, обязанных уплачивать алименты, об изменении установленного судом размера алиментов или об освобождении от уплаты алиментов применяются правила уплаты государственной пошлины, определенные в подпункте 1 пункта 1 статьи 333[19] НК РФ для искового заявления имущественного характера, подлежащего оценке. При этом в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 333[20] НК РФ цена иска по требованию об уменьшении размера алиментов определяется по правилам пункта 6 части 1 статьи 91 ГПК РФ, а об освобождении от уплаты алиментов - по пункту 7 части 1 статьи 91 ГПК РФ.

При подаче искового заявления о взыскании неустойки за несвоевременную уплату алиментов на несовершеннолетних детей истец освобождается от уплаты государственной пошлины на основании подпункта 15 пункта 1 статьи 333[36] НК РФ, поскольку указанный иск подан в защиту прав и законных интересов ребенка. Государственная пошлина, подлежащая взысканию с ответчика в случае удовлетворения указанного иска, исчисляется в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 333[19] НК РФ как для искового заявления имущественного характера, подлежащего оценке.

6. Если при подготовке дела по иску о взыскании алиментов к судебному разбирательству или при рассмотрении дела будет установлено, что ответчик выплачивает алименты по решению суда либо по судебному приказу или иному исполнительному документу, взыскатели алиментов привлекаются к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора.

7. Под нетрудоспособными совершеннолетними лицами, имеющими право на алименты (статьи 85, 89, 90, 93-97 CK РФ), следует понимать лиц, признанных в установленном порядке инвалидами I, II или III группы, а также лиц, достигших общеустановленного пенсионного возраста.

8. Решая вопросы об установлении размера алиментов, подлежащих взысканию в твердой денежной сумме (статьи 83, 85, 87, 91, 98 CK РФ), размера дополнительных расходов на детей или родителей (статьи 86, 88 CK РФ), об уменьшении или увеличении размера алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей в долевом отношении к заработку и (или) иному доходу родителей (пункт 2 статьи 81 CK РФ), об изменении установленного судом размера алиментов или об освобождении от уплаты алиментов (статья 119 CK РФ), об освобождении от уплаты задолженности по алиментам (статья 114 CK РФ), а также иные вопросы, которые в соответствии с нормами раздела V CK РФ подлежат разрешению судом с учетом материального и семейного положения сторон и других заслуживающих внимания обстоятельств или интересов сторон, необходимо исходить из следующего:

при определении материального положения сторон следует учитывать все виды их доходов (заработная плата, доходы от предпринимательской деятельности, от использования результатов интеллектуальной деятельности, пенсии, пособия, выплаты в счет возмещения вреда здоровью и другие выплаты), а также любое принадлежащее им имущество (в том числе ценные бумаги, паи, вклады, внесенные в кредитные организации, доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью);

при установлении семейного положения плательщика алиментов следует, в частности, выяснить, имеются ли у него другие несовершеннолетние или нетрудоспособные совершеннолетние дети либо иные лица, которых он обязан по закону содержать;

иными заслуживающими внимания обстоятельствами являются, например, нетрудоспособность плательщика алиментов, восстановление трудоспособности получателя алиментов.

9. Разрешая вопрос о том, является ли лицо, претендующее на алименты, нуждающимся в помощи, если с наличием этого обстоятельства закон связывает возможность взыскания алиментов (статьи 85 и 87, абзацы второй и четвертый пункта 2 статьи 89, абзацы третий - пятый пункта 1 статьи 90, статьи 93-97 CK РФ), следует выяснить, является ли материальное положение данного лица достаточным для удовлетворения его жизненных потребностей с учетом его возраста, состояния здоровья и иных обстоятельств (приобретение необходимых продуктов питания, одежды, лекарственных препаратов, оплата жилого помещения и коммунальных услуг и т.п.) (далее - жизненные потребности).

10. Если при рассмотрении дела о взыскании средств на содержание совершеннолетнего дееспособного лица будет установлено, что истец совершил в отношении ответчика умышленное преступление либо имеются доказательства недостойного поведения истца в семье (бывшей семье), суд в соответствии с пунктом 2 статьи 119 CK РФ вправе отказать во взыскании алиментов.

Под преступлением, совершение которого может явиться основанием к отказу в иске, следует понимать любое умышленное преступление против жизни, здоровья, свободы, чести и достоинства, половой неприкосновенности, иных прав ответчика, что должно быть подтверждено вступившим в законную силу обвинительным приговором суда либо постановлением (определением) суда или постановлением органа предварительного расследования о прекращении уголовного дела по нереабилитирующему основанию.

Как недостойное поведение, которое может служить основанием для отказа во взыскании алиментов, в частности, может рассматриваться злоупотребление истцом алкогольной и (или) спиртосодержащей продукцией, употребление им наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ, занятие азартными играми, иное поведение, противоречащее интересам семьи.

При рассмотрении дел данной категории необходимо учитывать, когда было совершено умышленное преступление либо имели место факты недостойного поведения в семье, характер, тяжесть и последствия их совершения, а также дальнейшее поведение истца.

Обстоятельства, перечисленные в пункте 2 статьи 119 CK РФ, могут также служить основанием для удовлетворения требования об освобождении от дальнейшей уплаты алиментов, взысканных судом на совершеннолетних дееспособных лиц.

11. По общему правилу, установленному пунктом 2 статьи 107 CK РФ, алименты присуждаются с момента обращения в суд.

Суд вправе удовлетворить требование о взыскании алиментов за прошедший период в пределах трехлетнего срока с момента обращения в суд, если в ходе судебного разбирательства будет установлено, что до обращения в суд принимались меры к получению алиментов, однако они не были получены вследствие уклонения лица, обязанного уплачивать алименты, от их уплаты (абзац второй пункта 2 статьи 107 CK РФ).

О мерах, принятых в целях получения алиментов, могут свидетельствовать, в частности, обращение истца к ответчику (например, посредством направления телеграмм, заказных писем с уведомлением либо посредством электронной почты) с требованием об уплате алиментов либо с предложением заключить соглашение об уплате алиментов, обращение к мировому судье с заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов на несовершеннолетнего ребенка (если впоследствии судебный приказ был отменен).

12. Размер алиментов на нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей и иных совершеннолетних лиц, подлежащих взысканию в твердой денежной сумме, определяется судом исходя из материального и семейного положения плательщика и получателя алиментов и других заслуживающих внимания интересов сторон (статьи 85, 87, 89, 90, 93-97 CK РФ). При этом судам следует также исходить из необходимости обеспечения баланса интересов обеих сторон алиментных правоотношений.

13. С учетом положений пункта 2 статьи 117 CK РФ при установлении размера алиментов, подлежащих взысканию в твердой денежной сумме, судам следует исходить из действующей на день вынесения решения суда величины прожиточного минимума для соответствующей социально-демографической группы населения, установленной в субъекте Российской Федерации по месту жительства лица, получающего алименты, а при отсутствии указанной величины - величины прожиточного минимума для соответствующей социально-демографической группы населения в целом по Российской Федерации (далее - соответствующая величина прожиточного минимума).

Размер алиментов, установленный судом в твердой денежной сумме, подлежит индексации по правилам, предусмотренным пунктом 1 статьи 117 CK РФ, о чем должно быть указано в резолютивной части решения суда.

Индексация алиментов производится судебным приставом-исполнителем, организацией или иным лицом, выплачивающим должнику заработную плату, пенсию, стипендию и иные периодические платежи пункт 1 статьи 117 CK РФ, часть 1 статьи 9, часть 1 статьи 102 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (далее - Федеральный закон от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ).

Взыскание алиментов с родителей (бывших усыновителей)

на несовершеннолетних детей

14. В соответствии с пунктом 1 статьи 80 CK РФ родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, при этом порядок и форма предоставления содержания несовершеннолетним детям определяются родителями самостоятельно. В случае, если родители не предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям, средства на содержание несовершеннолетних детей (алименты) взыскиваются с родителей в судебном порядке (пункт 2 статьи 80 CK РФ).

Уплата родителем средств на содержание ребенка в добровольном порядке при отсутствии нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов не является препятствием для рассмотрения судом требования о взыскании алиментов.

15. С заявлением о взыскании алиментов на несовершеннолетнего ребенка вправе обратиться в суд: один из родителей ребенка; опекун (попечитель) ребенка; приемные родители; усыновитель, если усыновление произведено одним лицом при сохранении личных неимущественных и имущественных прав и обязанностей ребенка с другим родителем (пункт 3 статьи 137 CK РФ); организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выполняющая обязанности опекуна или попечителя (пункт 1 статьи 155[1] и пункт 2 статьи 155[2] CK РФ, пункт 4 статьи 35 ГК РФ, часть 5 статьи 11 Федерального закона от 24 апреля 2008 года N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве"); орган опеки и попечительства (пункт 3 статьи 80 CK РФ).

С учетом того, что в силу статьи 47 CK РФ основанием возникновения алиментной обязанности родителей в отношении детей является происхождение детей, удостоверенное в установленном законом порядке, при обращении в суд с требованием о взыскании алиментов на несовершеннолетнего ребенка заявитель представляет доказательства, подтверждающие, что лицо, с которого подлежат взысканию алименты, является родителем ребенка.

16. Требование о взыскании средств на содержание несовершеннолетнего ребенка может быть предъявлено в суд до достижения ребенком возраста восемнадцати лет либо до приобретения им полной дееспособности в результате эмансипации или вступления в брак (пункт 2 статьи 21, пункт 1 статьи 27 ГК РФ).

Если на момент подачи в суд заявления ребенок достиг возраста восемнадцати лет либо приобрел полную дееспособность до достижения указанного возраста в результате эмансипации или вступления в брак, судья отказывает в принятии заявления (абзац первый части 3 статьи 125, пункт 1 части 1 статьи 134 ГПК РФ), а если исковое производство по делу возбуждено, суд прекращает производство по делу в соответствии с абзацем вторым статьи 220 ГПК РФ.

17. Пунктом 4 статьи 143 CK РФ суду предоставлено право при отмене усыновления исходя из интересов ребенка обязать бывшего усыновителя выплачивать средства на содержание ребенка в размере, установленном статьями 81 и 83 CK РФ.

Вопросы, связанные с определением размера средств на содержание ребенка, подлежащих взысканию с бывших усыновителей (далее также - алименты), изменением размера этих средств или освобождением от их уплаты, а также иные вопросы, возникающие при исполнении бывшими усыновителями обязанности по уплате средств на содержание ребенка, разрешаются судом по тем же правилам, как и в случае взыскания алиментов на несовершеннолетних детей с их родителей.

18. Требование о взыскании алиментов на несовершеннолетнего ребенка подлежит удовлетворению судом независимо от трудоспособности родителей, а также нуждаемости ребенка в алиментах.

Алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются в долевом отношении к заработку и (или) иному доходу родителей (статья 81 CK РФ) либо могут быть взысканы в твердой денежной сумме или одновременно в долях и в твердой денежной сумме в случаях, предусмотренных статьей 83 CK РФ.

19. При определении размера алиментов в долевом отношении к заработку и (или) иному доходу родителей суду следует исходить из положений пункта 1 статьи 81 CK РФ, согласно которому алименты подлежат взысканию с родителей ребенка ежемесячно в размере: на одного ребенка - одной четверти, на двух детей - одной трети, на трех и более детей - половины заработка и (или) иного дохода родителей.

Если при рассмотрении дела о взыскании алиментов на несовершеннолетнего ребенка в долевом отношении к заработку и (или) иному доходу родителя будет установлено, что родитель-должник уплачивает алименты на основании судебного приказа или решения суда на других несовершеннолетних детей и в пользу другого взыскателя, размер подлежащих взысканию алиментов на этого ребенка определяется судом исходя из установленного законом размера алиментов, приходящегося на всех указанных детей родителя-должника.

20. Размер долей, установленных пунктом 1 статьи 81 CK РФ, может быть уменьшен или увеличен судом с учетом материального или семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания обстоятельств (пункт 2 статьи 81 CK РФ).

К таким обстоятельствам, в частности, могут быть отнесены: наличие у плательщика алиментов других несовершеннолетних и (или) нетрудоспособных совершеннолетних детей, а также иных лиц, которых он обязан по закону содержать; низкий доход плательщика алиментов; состояние здоровья плательщика алиментов (например, нетрудоспособность вследствие возраста или состояния здоровья), а также ребенка, на содержание которого производится взыскание алиментов (например, наличие у ребенка тяжелого заболевания, требующего длительного лечения).

21. Если требование о взыскании алиментов на несовершеннолетнего ребенка предъявлено к обоим родителям ребенка, суд определяет размер алиментов, подлежащий взысканию с каждого из родителей.

Размер алиментов, взыскиваемых с каждого из родителей в долевом отношении к заработку и (или) иному доходу родителя, определяется судом по общим правилам, установленным статьей 81 CK РФ, то есть в зависимости от количества детей, на содержание которых производится взыскание с данного родителя.

При наличии обстоятельств, предусмотренных пунктом 1 статьи 83 CK РФ, алименты с обоих родителей либо с одного из них могут быть взысканы в твердой денежной сумме или одновременно в долях и в твердой денежной сумме.

22. Суд вправе определить размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно, в твердой денежной сумме или одновременно в долях (в соответствии со статьей 81 CK РФ) и в твердой денежной сумме, если родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет нерегулярный, меняющийся заработок и (или) иной доход, либо этот родитель получает заработок и (или) иной доход полностью или частично в натуре или в иностранной валюте, либо у него отсутствует заработок и (или) иной доход, а также в других случаях, когда взыскание алиментов в долевом отношении к заработку и (или) иному доходу родителя невозможно, затруднительно или существенно нарушает интересы одной из сторон (пункт 1 статьи 83 CK РФ).

Если при каждом из родителей остаются дети, суд определяет размер алиментов в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно, и взыскивает их с одного родителя в пользу другого, менее обеспеченного (пункт 3 статьи 83 CK РФ).

23. Высокий уровень доходов у родителя, обязанного уплачивать алименты, сам по себе не относится к установленным статьей 83 CK РФ обстоятельствам, при которых возможно взыскание алиментов в твердой денежной сумме, а не в долевом отношении к заработку. Вместе с тем, если судом будет установлено, что взыскание алиментов в долевом отношении к заработку и (или) иному доходу родителя существенно нарушает интересы одной из сторон, алименты могут быть взысканы в твердой денежной сумме.

В силу положений статьи 56 ГПК РФ бремя доказывания обстоятельств, связанных с возможностью взыскания алиментов на несовершеннолетнего ребенка в твердой денежной сумме в связи с нарушением интересов плательщика алиментов, возлагается на лицо, обязанное уплачивать алименты.

24. Наличие у родителя постоянной работы и регулярного заработка не может служить безусловным основанием для отказа в удовлетворении требования о взыскании с такого лица алиментов на несовершеннолетнего ребенка в твердой денежной сумме или одновременно в долях и в твердой денежной сумме, если судом будет установлено, что взыскание алиментов в долевом отношении к заработку и (или) иному доходу родителя не позволяет сохранить ребенку прежний уровень его обеспечения и взыскание алиментов в твердой денежной сумме или одновременно в долях и в твердой денежной сумме будет в наибольшей степени отвечать интересам ребенка и не нарушать права указанного родителя (например, в случае, когда родитель скрывает свой действительный доход и имеет иные доходы, из которых в силу статьи 82 CK РФ могло быть произведено удержание алиментов).

25. В случае, когда должник уплачивает по решению суда алименты на детей в твердой денежной сумме, суд может удовлетворить требование о взыскании алиментов на другого ребенка должника в долевом отношении к его заработку (или) иному доходу, если не имеется оснований для определения размера алиментов на этого ребенка в твердой денежной сумме. При этом размер алиментов на указанного ребенка определяется судом по правилам, установленным пунктом 1 статьи 81 CK РФ, с учетом детей, на которых в том числе взысканы алименты в твердой денежной сумме.

26. Если заявлено требование о взыскании алиментов в твердой денежной сумме, однако судом будет установлено, что предусмотренных законом (пунктом 1 статьи 83 CK РФ) оснований, при наличии которых возможно взыскание алиментов в твердой денежной сумме или одновременно в долях и в твердой денежной сумме, не имеется, суд ставит на обсуждение сторон вопрос о взыскании алиментов в долевом отношении к заработку и (или) иному доходу родителей и, исходя из приоритетной защиты прав и интересов ребенка (статья 3 Конвенции о правах ребенка, пункт 3 статьи 1 CK РФ), выносит решение о взыскании алиментов в размере, определенном пунктом 1 статьи 81 CK РФ.

27. В силу пункта 2 статьи 83 CK РФ размер алиментов, взыскиваемых в твердой денежной сумме на несовершеннолетних детей с родителей, а также с бывших усыновителей при отмене усыновления (пункт 4 статьи 143 CK РФ), определяется судом исходя из максимально возможного сохранения ребенку прежнего уровня его обеспечения с учетом материального и семейного положения сторон и других заслуживающих внимания обстоятельств.

При этом следует иметь в виду, что с учетом положений статей 1-3 Федерального закона от 24 октября 1997 года N 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", а также равной обязанности родителей по содержанию своих несовершеннолетних детей установление судом алиментов, подлежащих взысканию с одного из родителей ребенка, в размере менее половины соответствующей величины прожиточного минимума для детей может иметь место в случае, когда материальное и (или) семейное положение плательщика алиментов либо иные заслуживающие внимания обстоятельства объективно не позволяют произвести с него взыскание алиментов в размере половины соответствующей величины прожиточного минимума для детей.

Особенности взыскания алиментов

на детей, оставшихся без попечения родителей, а также в случае лишения родительских прав одного из родителей

28. По смыслу пункта 2 статьи 84 CK РФ расходы на содержание детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся в образовательных, медицинских организациях, организациях социального обслуживания или в аналогичных организациях, взыскиваются только с родителей детей и не подлежат взысканию с других членов семьи, несущих алиментные обязанности по отношению к детям.

29. При лишении родительских прав одного из родителей и передаче ребенка на воспитание другому родителю, опекуну или попечителю либо приемным родителям алименты взыскиваются в пользу этих лиц в соответствии со статьями 81-83, пунктом 1 статьи 84 CK РФ. Если дети до решения вопроса о лишении родительских прав уже были помещены в образовательные, медицинские организации, в организации социального обслуживания или в аналогичные организации, алименты, взыскиваемые с родителей, лишенных родительских прав, зачисляются на счета этих организаций, где учитываются отдельно по каждому ребенку (пункт 2 статьи 84 CK РФ).

При лишении родительских прав обоих родителей или одного из них, когда передача ребенка другому родителю невозможна, алименты подлежат взысканию не органу опеки и попечительства, которому в таких случаях передается ребенок (пункт 5 статьи 71 CK РФ), а перечисляются на счет, открытый на имя ребенка в банке.

В случае устройства ребенка в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (пункт 1 статьи 155[1] CK РФ), либо передачи ребенка под опеку (попечительство) или на воспитание в приемную семью вопрос о перечислении взыскиваемых алиментов указанной организации или лицам, которым передан ребенок, может быть решен по их заявлению в порядке, предусмотренном статьей 203 ГПК РФ.

Разрешение вопросов, связанных

с вынесением и исполнением решения

о взыскании алиментов

на несовершеннолетних детей. Резолютивная часть решения суда

30. В соответствии со статьей 80 CK РФ средства на содержание несовершеннолетних детей, взыскиваемые с родителей в судебном порядке, присуждаются до достижения детьми совершеннолетия. Однако если несовершеннолетний, на которого по судебному приказу или по решению суда взыскиваются алименты, до достижения им возраста восемнадцати лет приобретет дееспособность в полном объеме (пункт 2 статьи 21, пункт 1 статьи 27 ГК РФ), выплата средств на его содержание в соответствии с пунктом 2 статьи 120 CK РФ прекращается.

31. Если требование о взыскании алиментов предъявлено одновременно с иском об установлении отцовства или материнства, в случае удовлетворения иска об установлении отцовства или материнства алименты присуждаются со дня предъявления иска. Вместе с тем необходимо учитывать, что предусмотренная абзацем вторым пункта 2 статьи 107 CK РФ возможность принудительного взыскания средств на содержание ребенка за прошлое время в указанном случае исключается, поскольку до удовлетворения иска об установлении отцовства или материнства ответчик в установленном порядке не был признан отцом (матерью) ребенка.

При удовлетворении требований об установлении отцовства (материнства) и взыскании алиментов, рассмотренных одновременно, следует иметь в виду, что решение в части взыскания алиментов в силу абзаца второго статьи 211 ГПК РФ подлежит немедленному исполнению.

32. Согласно пункту 1 статьи 108 CK РФ при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей суд вправе вынести постановление о взыскании алиментов до вынесения судом решения о взыскании алиментов.

По смыслу указанной нормы взыскание алиментов на несовершеннолетних детей до вынесения судом решения по делу допускается в любое время после принятия судом к производству заявления о взыскании алиментов, если имеются основания полагать, что ответчик не выполняет обязанность по содержанию детей.

Такое постановление может быть вынесено судьей или судом вне судебного заседания в рамках судебной процедуры обеспечения иска (статьи 140, 141 ГПК РФ) до вынесения судом решения о взыскании алиментов, то есть до рассмотрения спора по существу.

33. В соответствии с пунктом 2 статьи 60 CK РФ суд вправе, исходя из интересов детей, по требованию родителя, обязанного уплачивать алименты на несовершеннолетних детей, вынести решение о перечислении не более пятидесяти процентов сумм алиментов, подлежащих выплате, на счета, открытые на имя несовершеннолетних детей в банках.

Если такое требование заявлено родителем, с которого взыскиваются алименты на основании судебного приказа или решения суда, оно разрешается судом в порядке статьи 203 ГПК РФ.

Принятие судом решения об удовлетворении указанного требования возможно, в частности, в случае ненадлежащего исполнения родителем, получающим алименты, обязанности по расходованию соответствующих выплат на содержание, воспитание и образование ребенка и сохранения при таком способе исполнения решения суда уровня материального обеспечения ребенка, достаточного для его полноценного развития (питание, образование, воспитание и т.д.).

34. В случае взыскания алиментов на основании пункта 1 статьи 81 CK РФ в долевом отношении к заработку и (или) иному доходу родителей на двух и более детей суду следует указать в резолютивной части решения (в судебном приказе) размер взыскиваемой доли, а также последующее изменение этой доли и периоды взыскания алиментов в новом размере в зависимости от достижения каждым из детей совершеннолетнего возраста.

35. С учетом положений статьи 117 CK РФ в резолютивной части решения суда, которым удовлетворено требование о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей в твердой денежной сумме, должны в том числе содержаться следующие сведения: размер твердой денежной суммы алиментов в числовом выражении, а также эквивалент этой суммы (кратность, доля) с точностью до копеек относительно величины прожиточного минимума на детей, определенной в соответствии с правилами пункта 1 статьи 117 CK РФ.

В резолютивной части решения должно также содержаться указание о необходимости индексации алиментов по правилам, предусмотренным пунктом 1 статьи 117 CK РФ.

36. Если при исполнении судебного приказа или решения суда о взыскании алиментов ребенок, на которого они были присуждены, перешел на воспитание и содержание к родителю, выплачивающему на него алименты, а взыскатель не отказался от их получения, освобождение от уплаты алиментов, а также от задолженности по алиментам производится не в порядке исполнения решения, а путем предъявления этим родителем соответствующего иска, поскольку в силу закона вопросы взыскания алиментов и освобождения от их уплаты при наличии спора решаются судом в порядке искового производства.

При отказе взыскателя в указанных случаях от дальнейшего взыскания алиментов или задолженности по алиментам исполнительное производство подлежит прекращению судом (статья 439 ГПК РФ, пункт 2 части 2 статьи 43 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ).

37. В соответствии с абзацем третьим пункта 2 статьи 120 CK РФ выплата алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, прекращается при усыновлении (удочерении) ребенка, на содержание которого взыскивались алименты.

Если на момент вступления в законную силу решения суда об усыновлении у родителя усыновленного ребенка, обязанного уплачивать алименты, имеется задолженность по алиментам, вопрос об освобождении от уплаты задолженности или об уменьшении задолженности разрешается судом по иску указанного родителя с учетом положений пункта 2 статьи 114 CK РФ.

Судам следует иметь в виду, что решение суда об усыновлении не освобождает родителя усыновленного ребенка, с которого в судебном порядке взыскивались алименты на данного ребенка, от дальнейшей их уплаты, если при усыновлении ребенка за этим родителем в соответствии с пунктом 3 статьи 137 CK РФ были сохранены личные неимущественные и имущественные права и обязанности. В указанном случае все вопросы, связанные с изменением размера взыскиваемых алиментов, освобождением от их уплаты, а также от уплаты задолженности по алиментам, должны рассматриваться судом в порядке искового производства по заявлению заинтересованных лиц.

Взыскание алиментов

на нетрудоспособных нуждающихся

в помощи совершеннолетних детей. Алиментная обязанность совершеннолетних детей в отношении родителей

38. Иски о взыскании алиментов на нетрудоспособных нуждающихся в помощи совершеннолетних детей (пункт 1 статьи 85 CK РФ) могут быть предъявлены самими совершеннолетними, а если они в установленном законом порядке признаны недееспособными, - лицами, назначенными их опекунами.

Следует иметь в виду, что трудоспособные дети старше восемнадцати лет, обучающиеся по очной форме по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, не относятся к лицам, имеющим право на алименты на основании указанной нормы.

Размер подлежащих взысканию алиментов устанавливается судом в соответствии с пунктом 2 статьи 85 CK РФ. При этом с учетом конкретных обстоятельств дела суд может взыскать алименты, установив период, в течение которого они подлежат взысканию (например, на период установления истцу инвалидности, если установлен срок переосвидетельствования учреждением медико-социальной экспертизы). В данном случае суду следует указать конкретную дату, до наступления которой алименты подлежат взысканию с ответчика ежемесячно.

39. В соответствии с пунктом 1 статьи 87 CK РФ нетрудоспособные нуждающиеся в помощи родители вправе требовать предоставления содержания от своих трудоспособных совершеннолетних детей.

При рассмотрении указанного иска суд выясняет, имеются ли у данных родителей другие трудоспособные совершеннолетние дети, кто из них и в какой форме и размерах оказывает им помощь, и в зависимости от установленного может на основании пункта 4 статьи 87 CK РФ определить размер алиментов в том числе с учетом названных обстоятельств независимо от того, предъявлено родителями требование ко всем детям, к одному из них или к нескольким из них.

Если судом будет установлено, что истцы лишены родительских прав в отношении ответчика, суд отказывает в удовлетворении требования о взыскании алиментов (абзац второй пункта 5 статьи 87 CK РФ). В случае установления обстоятельств, подтверждающих факт уклонения истцов от выполнения обязанностей родителей (по воспитанию, содержанию детей и других), суд может отказать в удовлетворении иска о взыскании алиментов (пункт 5 статьи 87 CK РФ).

Дополнительные расходы на детей

40. Исходя из смысла статьи 86 CK РФ родители, с которых взысканы алименты на несовершеннолетних детей или на нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся в помощи детей, могут быть привлечены судом к участию в несении дополнительных расходов на указанных детей, вызванных исключительными обстоятельствами.

К таким обстоятельствам относятся, например, тяжелая болезнь, увечье несовершеннолетних или нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей, требующие, в частности, оплаты постороннего ухода за детьми, иных расходов, необходимых для излечения или поддержания здоровья детей, а также для их социальной адаптации и интеграции в общество (расходы на протезирование, на приобретение лекарств, специальных средств для ухода, передвижения или обучения и т.п.).

41. Решая вопрос о взыскании дополнительных расходов, являющихся одной из разновидностей алиментных платежей, суду, в частности, следует учитывать, какие доказательства представлены истцом в подтверждение необходимости несения данных расходов (например, назначение врача, программа реабилитации), а также являются ли эти расходы следствием обстоятельств, носящих исключительный характер.

Размер дополнительных расходов, подлежащий определению в твердой денежной сумме, по общему правилу, взыскивается ежемесячно (абзац второй пункта 1 статьи 86 CK РФ). Вместе с тем исходя из смысла статьи 86 CK РФ и с учетом конкретных обстоятельств дела дополнительные расходы могут быть взысканы с ответчика однократно (например, в случае, когда истцом заявлено требование о взыскании фактически понесенных им расходов).

Алиментные обязательства супругов

и бывших супругов

42. При разрешении иска одного из супругов к другому супругу о взыскании алиментов необходимо иметь в виду, что права и обязанности супругов, включая и обязанность материально поддерживать друг друга, возникают со дня государственной регистрация заключения брака (пункт 2 статьи 10 и пункт 1 статьи 89 CK РФ, глава III Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния").

Круг лиц, имеющих право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от другого супруга (бывшего супруга), обладающего необходимыми для этого средствами, установлен законом (пункт 2 статьи 89, пункт 1 статьи 90 CK РФ).

В случае признания брака недействительным добросовестный супруг также вправе обратиться в суд с иском к бывшему супругу о взыскании алиментов (пункт 4 статьи 30 CK РФ).

43. Поскольку в соответствии с абзацем первым пункта 2 статьи 89 и абзацем первым пункта 1 статьи 90 CK РФ супруг вправе требовать алименты только от супруга (бывшего супруга), обладающего необходимыми для этого средствами, иск о взыскании алиментов с супруга (бывшего супруга) может быть удовлетворен судом, если взыскание с ответчика алиментов не приведет к невозможности удовлетворения жизненных потребностей данного лица и членов его семьи, которых он по закону обязан содержать, за счет средств, оставшихся после уплаты алиментов.

44. В соответствии с абзацем третьим пункта 2 статьи 89 и абзацем вторым пункта 1 статьи 90 CK РФ жена (бывшая жена) вправе требовать предоставления содержания от супруга (бывшего супруга) в период беременности и в течение трех лет со дня рождения их общего ребенка.

Наличие у истца в указанные периоды заработка либо иного дохода может быть учтено судом при определении размера алиментов, подлежащих взысканию с ответчика.

В случае, если уход за общим ребенком супругов до достижения им возраста трех лет осуществляется отцом ребенка, а мать ребенка устранилась от его воспитания и содержания, исходя из аналогии закона (статья 5 CK РФ) указанный супруг (бывший супруг) вправе обратиться в суд с иском к супруге (бывшей супруге) о предоставлении содержания до достижения ребенком возраста трех лет.

45. В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 90 CK РФ право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от бывшего супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, имеет нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака.

Исходя из смысла абзаца четвертого пункта 1 статьи 90 CK РФ возникновение нетрудоспособности у нуждающегося бывшего супруга до вступления в брак с ответчиком само по себе не может служить основанием для отказа в удовлетворении его иска о взыскании алиментов.

46. Разрешая иск нуждающегося бывшего супруга, достигшего пенсионного возраста, о взыскании алиментов с бывшего супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, на основании абзаца пятого пункта 1 статьи 90 CK РФ, под указанным в данной норме пенсионным возрастом следует понимать достижение истцом общеустановленного пенсионного возраста.

К юридически значимым обстоятельствам, подлежащим установлению судом в целях разрешения вопроса о том, состояли ли стороны в браке длительное время, в частности, относится установление периода (периодов), в течение которого стороны состояли в браке, причин, послуживших основанием к расторжению брака.

47. При применении положений статьи 92 CK РФ, устанавливающей основания, при наличии которых суд может освободить супруга от обязанности содержать другого нетрудоспособного нуждающегося в помощи супруга или ограничить эту обязанность определенным сроком как в период брака, так и после его расторжения, необходимо учитывать, что наступление нетрудоспособности супруга вследствие злоупотребления им спиртными напитками или наркотическими средствами должно быть подтверждено соответствующими медицинскими документами, а факт совершения супругом умышленного преступления, в результате которого он стал нетрудоспособным, - вступившим в законную силу обвинительным приговором суда либо постановлением (определением) суда или постановлением органа предварительного расследования о прекращении уголовного дела по нереабилитирующему основанию.

Суд может отказать в удовлетворении требования супруга об освобождении его от обязанности по содержанию другого супруга по причине непродолжительности пребывания их в браке и удовлетворить иск о взыскании алиментов, например, если супруга, требующая взыскания алиментов, стала инвалидом в период брака в связи с тяжелыми родами.

Исходя из аналогии закона (статья 5 CK РФ) правила, предусмотренные статьей 92 CK РФ, могут быть также применены судом, если требование о взыскании алиментов предъявлено нетрудоспособным нуждающимся в помощи бывшим супругом.

Алиментные обязательства других членов семьи

48. К другим членам семьи, имеющим право на алименты, относятся: несовершеннолетние и совершеннолетние нетрудоспособные братья и сестры, несовершеннолетние и совершеннолетние нетрудоспособные внуки, нетрудоспособные дедушки и бабушки, нетрудоспособные фактические воспитатели, нетрудоспособные отчим и мачеха (статьи 93-97 CK РФ).

При рассмотрении судами исков указанных лиц о взыскании алиментов следует иметь в виду, что право на получение алиментов от членов семьи, названных в статьях 93-97 CK РФ, возникает при условии невозможности получения истцами содержания соответственно от родителей, трудоспособных совершеннолетних детей или супругов (бывших супругов). Решая вопрос о том, имеется ли возможность получения содержания от данных членов семьи, суду, в частности, необходимо исследовать, являются эти члены семьи трудоспособными, а также причины, по которым алименты не могут быть получены от них.

49. Предусмотренная статьей 93 CK РФ обязанность совершеннолетних братьев и сестер содержать своих несовершеннолетних, а также нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся в помощи братьев и сестер распространяется как на полнородных, так и на неполнородных братьев и сестер.

50. Под фактическими воспитателями, обязанность по содержанию которых возлагается на их воспитанников (статья 96 CK РФ), следует понимать как родственников ребенка, так и лиц, не состоящих с ним в родстве, которые осуществляли воспитание и содержание ребенка, не являясь при этом усыновителем, опекуном (попечителем), приемным родителем или патронатным воспитателем ребенка.

С учетом того, что в соответствии с пунктом 2 статьи 96 CK РФ суд вправе освободить воспитанников от обязанности содержать фактических воспитателей, если последние содержали и воспитывали их менее пяти лет, а также если они содержали и воспитывали своих воспитанников ненадлежащим образом, к юридически значимым обстоятельствам, подлежащим установлению при разрешении исков фактических воспитателей о взыскании алиментов, относятся, в частности: срок, в течение которого осуществлялось фактическое воспитание и содержание детей, причины, по которым воспитатели прекратили их воспитание и содержание (например, вследствие болезни фактического воспитателя, возвращения детей родителям, достижения детьми возраста восемнадцати лет), а также добросовестно ли фактические воспитатели осуществляли воспитание и содержание воспитанников.

51. В силу положений статьи 97 CK РФ суд вправе взыскать алименты с пасынков и падчериц на нетрудоспособных нуждающихся в помощи отчима или мачеху, воспитывавших и содержащих их не менее пяти лет (если эти обязанности выполнялись ими надлежащим образом), в том числе и в случае, когда родитель, проживающий отдельно от ребенка, в указанный период принимал участие в содержании и воспитании данного ребенка.

Если брак между указанным отчимом (мачехой) и родителем пасынка (падчерицы) был прекращен вследствие смерти или объявления умершим родителя пасынка (падчерицы), то данное обстоятельство не может служить основанием для отказа в удовлетворении иска отчима (мачехи) о взыскании алиментов с пасынка (падчерицы).

52. Исходя из положений пункта 3 статьи 98 CK РФ, если иск о взыскании алиментов на члена семьи, указанного в статьях 93-97 CK РФ, предъявлен ко всем лицам, обязанным одновременно его содержать, суд определяет размер алиментов, подлежащий уплате каждым из обязанных лиц, с учетом их материального, семейного положения, а также иных заслуживающих внимания обстоятельств. В случае предъявления иска к одному или нескольким из обязанных лиц суд может учесть всех лиц, которые обязаны содержать истца, и определить размер алиментов, подлежащий взысканию, с учетом этих лиц.

Рассмотрение судами дел, связанных

с изменением, расторжением и признанием недействительным соглашения об уплате алиментов

53. Согласно статьям 99 и 100 CK РФ под соглашением об уплате алиментов понимается нотариально удостоверенное письменное соглашение между лицом, обязанным уплачивать алименты, и их получателем, а при недееспособности лица, обязанного уплачивать алименты, и (или) получателя - между законными представителями этих лиц относительно размера, условий и порядка выплаты алиментов. Не полностью дееспособные лица заключают соглашение об уплате алиментов с согласия их законных представителей.

Указанное соглашение имеет силу исполнительного листа и исполняется по правилам исполнительного производства, установленным Федеральным законом от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ (пункт 2 статьи 100 CK РФ, пункт 3 части 1 статьи 12 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ).

Соглашение об уплате алиментов следует отличать от гражданско-правовых договоров о предоставлении содержания, заключенных между иными лицами, не относящимися к названным выше (например, договор о предоставлении содержания трудоспособному совершеннолетнему ребенку на период его обучения), на которые не распространяются правила, предусмотренные Семейным кодексом Российской Федерации в отношении соглашения об уплате алиментов (например, об индексации денежных сумм в соответствии со статьей 117 CK РФ).

54. Разрешая споры об изменении, расторжении соглашения об уплате алиментов либо о признании такого соглашения недействительным, необходимо учитывать, что к заключению, исполнению, расторжению и признанию недействительным соглашения об уплате алиментов применяются нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующие заключение, исполнение, расторжение и признание недействительными гражданско-правовых сделок (пункт 1 статьи 101 CK РФ).

С учетом положений названной нормы, а также пункта 4 статьи 101 CK РФ спор об изменении или о расторжении соглашения об уплате алиментов может быть рассмотрен судом по существу только в случае представления истцом доказательств, подтверждающих принятие им мер по урегулированию спора с ответчиком, предусмотренных пунктом 2 статьи 452 ГК РФ.

Если истец не представит такие доказательства, судья на основании пункта 1 части 1 статьи 135 ГПК РФ возвращает исковое заявление, а если дело возбуждено - оставляет исковое заявление без рассмотрения на основании абзаца второго статьи 222 ГПК РФ и разъясняет истцу его право обратиться по указанному вопросу к стороне соглашения об уплате алиментов.

55. Изменение материального или семейного положения сторон может быть признано судом существенным и явиться основанием для удовлетворения требования об изменении или о расторжении соглашения об уплате алиментов, если материальное или семейное положение сторон изменилось настолько, что в случае, если бы такое положение имело место на момент заключения соглашения, оно не было бы заключено в связи с нарушением интересов любой из сторон соглашения, либо стороны заключили его на значительно отличающихся условиях.

56. В силу пункта 1 статьи 101 CK РФ соглашение об уплате алиментов может быть признано судом недействительным полностью или частично по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, к которым, в частности, относятся: заключение соглашения с лицом, признанным недееспособным (статья 171 ГК РФ), заключение соглашения под влиянием обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств (статья 179 ГК РФ), мнимые и притворные соглашения (статья 170 ГК РФ).

В соответствии со статьей 102 CK РФ суд также вправе по требованию законного представителя несовершеннолетнего ребенка или совершеннолетнего недееспособного члена семьи, органа опеки и попечительства или прокурора признать недействительным нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов, если условия предоставления содержания несовершеннолетнему ребенку или совершеннолетнему недееспособному члену семьи существенно нарушают интересы этих лиц, например, установленный соглашением размер алиментов на несовершеннолетнего ниже размера алиментов, которые он мог бы получить при взыскании алиментов в судебном порядке.

Разрешение споров об изменении установленного судом размера алиментов и освобождении от уплаты алиментов. Задолженность по алиментам

57. Требование об изменении размера алиментов либо об освобождении от их уплаты (пункт 1 статьи 119 CK РФ) может быть предъявлено как лицом, обязанным уплачивать алименты, так и получателем алиментов в случае изменения материального или семейного положения любой из сторон.

При разрешении требования родителя, уплачивающего алименты на несовершеннолетнего ребенка, о снижении размера алиментов следует иметь в виду, что изменение материального или семейного положения данного родителя не является безусловным основанием для удовлетворения его иска, поскольку необходимо установить, что такие изменения не позволяют ему поддерживать выплату алиментов в прежнем размере.

58. Взыскание алиментов на несовершеннолетнего ребенка по решению суда (судебному приказу) в долевом отношении к заработку и (или) иному доходу плательщика алиментов не препятствует получателю алиментов при наличии предусмотренных законом оснований (статья 83 CK РФ) потребовать взыскания алиментов в твердой денежной сумме и (или) одновременно в долях и в твердой денежной сумме.

Указанное требование рассматривается судом в порядке искового производства, а не по правилам, предусмотренным статьей 203 ГПК РФ, поскольку в данном случае должен быть решен вопрос об изменении размера алиментов, а не об изменении способа и порядка исполнения решения суда.

59. Если совершеннолетним лицам, получающим алименты, предоставлены социальные услуги в стационарной форме в организациях социального обслуживания бесплатно (например, когда они проживают в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, ветеранов войны и труда, в иных организациях, осуществляющих стационарное социальное обслуживание) либо такие лица переданы на обеспечение (попечение) общественной или других организаций или граждан (в частности, в случае заключения с ними договоров пожизненного содержания с иждивением), то указанные обстоятельства могут явиться основаниями для освобождения плательщика алиментов от их уплаты, если отсутствуют исключительные обстоятельства, делающие необходимыми дополнительные расходы (особый уход, лечение, питание и т.п.), поскольку в силу абзаца четвертого пункта 2 статьи 120 CK РФ право на получение содержания утрачивается в случае прекращения нуждаемости в помощи получателя алиментов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 119 CK РФ суд вправе также снизить размер алиментов, уплачиваемых по ранее вынесенному решению, приняв во внимание характер дополнительных расходов.

60. При изменении ранее установленного судом размера алиментов на детей и других членов семьи взыскание их во вновь установленном размере производится со дня вступления в законную силу вынесенного об этом решения суда.

Суд, изменивший размер взыскиваемых алиментных платежей, должен выслать копию решения суду, первоначально разрешившему дело о взыскании алиментов.

При отзыве исполнительного документа о взыскании алиментов в размере, ранее установленном, суду следует указать, что при наличии по указанному исполнительному документу задолженности судебный пристав-исполнитель сообщает об этом суду и продолжает исполнение исполнительного документа до погашения задолженности. После взыскания задолженности в полном объеме исполнительный документ возвращается в суд, его отозвавший.

61. Исходя из положений пункта 2 статьи 114 CK РФ при наличии доказательств, свидетельствующих об ухудшении материального положения истца (например, снижение его заработка либо иного дохода) и (или) об изменении его семейного положения (например, увеличение числа лиц, которым он по закону обязан предоставлять содержание), суд вправе принять решение об удовлетворении его иска об освобождении его полностью или частично от уплаты задолженности по алиментам (пункт 2 статья 114 CK РФ), если будет установлено, что неуплата алиментов имела место по уважительным причинам (например, в связи с болезнью этого лица, прохождением им срочной военной службы, вследствие обстоятельств непреодолимой силы), а изменения материального и (или) семейного положения истца привели к невозможности погашения образовавшейся задолженности по алиментам.

Освобождение плательщика алиментов полностью или частично от уплаты задолженности по алиментам на основании пункта 2 статьи 114 CK РФ не влечет признания постановления судебного пристава-исполнителя о взыскании задолженности по алиментам незаконным.

62. Размер задолженности по алиментам определяется в постановлении судебного пристава-исполнителя исходя из размера алиментов, установленного судебным актом или соглашением об уплате алиментов (пункт 3 статьи 113 CK РФ, часть 2 статьи 102 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ).

В случае, если какая-либо из сторон не согласна с определением задолженности по алиментам, исходя из положений пункта 5 статьи 113 CK РФ, части 4 статьи 102 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ указанный вопрос подлежит разрешению судом в порядке искового производства по правилам, предусмотренным гражданским процессуальным законодательством.

Лица, обязанные уплачивать алименты на несовершеннолетнего ребенка, либо получатели этих алиментов, полагающие, что определение задолженности, произведенное судебным приставом-исполнителем на основании пункта 4 статьи 113 CK РФ исходя из размера средней заработной платы в Российской Федерации, существенно нарушает их интересы, вправе обратиться в суд с иском об определении задолженности по алиментам в твердой денежной сумме с учетом их материального и семейного положения и других заслуживающих внимания обстоятельств.

Ответственность за несвоевременную уплату алиментов

63. Предусмотренная пунктом 2 статьи 115 CK РФ ответственность лица, обязанного уплачивать алименты по решению суда, за несвоевременную уплату алиментов (уплата неустойки, возмещение убытков) наступает в случае образования задолженности по вине плательщика алиментов.

64. С учетом того, что обязанность по уплате алиментов носит ежемесячный характер, неустойку за неуплату алиментов, предусмотренную пунктом 2 статьи 115 CK РФ, необходимо определять по каждому просроченному месячному платежу исходя из суммы этого платежа и количества дней его просрочки, определяемого на день вынесения решения суда о взыскании неустойки.

Если индексация размера взысканных по решению суда алиментов не производилась, следует исходить из того размера алиментов, в каком должник должен был уплачивать алименты с учетом индексации, установленной статьей 117 CK РФ.

65. Исходя из положений статьи 4 CK РФ и статьи 208 ГК РФ суд может по заявлению стороны в споре применить исковую давность и отказать в удовлетворении иска (полностью или в части) о взыскании неустойки по мотиву пропуска срока исковой давности, исчисляемого отдельно по каждому просроченному месячному платежу (статьи 196 и 199 ГК РФ).

66. В связи с принятием настоящего постановления признать утратившими силу постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 октября 1996 года N 9 "О применении судами Семейного кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об установлении отцовства и о взыскании алиментов" (с изменениями, внесенными постановлениями Пленума от 6 февраля 2007 года N 6 и от 16 мая 2017 года N 16), абзацы второй - четвертый пункта 17 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 мая 1998 года N 10 "О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей" (с изменениями, внесенными постановлениями Пленума от 6 февраля 2007 года N 6 и от 14 ноября 2017 года N 44).

Председатель Верховного Суда Российской Федерации

В. Лебедев

Секретарь Пленума,

судья Верховного Суда

Российской Федерации

В. Момотов