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"Алиса" создала новогодние клипы из поисковых запросов
"Яндекс" решил поздравить пользователей оригинальным способом - с помощью индивидуальных новогодних клипов от голосового помощника - Алисы. Создать их можно на специальной странице. Либо сказать голосовому помощнику: "Алиса, спой песню".
Песни исполняет (точнее, проговаривает) сама Алиса. Музыка к клипу создана при помощи нейросети, обученной на тысячах композиций. А стихи - при помощи поэтического алгоритма, который берет за основу поисковые запросы уходящего года.
Получилось забавно, но местами странно. Вот, например, цитата из нашего новогоднего клипа:
"Футбол, Алжир, вторая лига, "Зенит", там, за туманами,
Пацанки, санундтрек, индиго, картинки с обезьянами.
Игрушечный набор пирата, рецепт помадки на кулич.
Приснились мертвые котята, читать бесплатно мангу блич".
Впрочем, если клип не понравился, можно попросить Алису создать другой.