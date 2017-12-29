"Алиса" создала новогодние клипы из поисковых запросов

"Яндекс" решил поздравить пользователей оригинальным способом - с помощью индивидуальных новогодних клипов от голосового помощника - Алисы. Создать их можно на специальной странице. Либо сказать голосовому помощнику: "Алиса, спой песню".

Песни исполняет (точнее, проговаривает) сама Алиса. Музыка к клипу создана при помощи нейросети, обученной на тысячах композиций. А стихи - при помощи поэтического алгоритма, который берет за основу поисковые запросы уходящего года.

Получилось забавно, но местами странно. Вот, например, цитата из нашего новогоднего клипа:

"Футбол, Алжир, вторая лига, "Зенит", там, за туманами,

Пацанки, санундтрек, индиго, картинки с обезьянами.

Игрушечный набор пирата, рецепт помадки на кулич.

Приснились мертвые котята, читать бесплатно мангу блич".

Впрочем, если клип не понравился, можно попросить Алису создать другой.