"Алиса" создала новогодние клипы из поисковых запросов

29.12.2017, 16:41 Текст: Виктория Чернышева

"Яндекс" решил поздравить пользователей оригинальным способом - с помощью индивидуальных новогодних клипов от голосового помощника - Алисы. Создать их можно на специальной странице. Либо сказать голосовому помощнику: "Алиса, спой песню".

Песни исполняет (точнее, проговаривает) сама Алиса. Музыка к клипу создана при помощи нейросети, обученной на тысячах композиций. А стихи - при помощи поэтического алгоритма, который берет за основу поисковые запросы уходящего года.

"ВКонтакте" назвали самых обсуждаемых персон и события года

Получилось забавно, но местами странно. Вот, например, цитата из нашего новогоднего клипа:

"Футбол, Алжир, вторая лига, "Зенит", там, за туманами,

Пацанки, санундтрек, индиго, картинки с обезьянами.

Игрушечный набор пирата, рецепт помадки на кулич.

Приснились мертвые котята, читать бесплатно мангу блич".

Впрочем, если клип не понравился, можно попросить Алису создать другой.

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