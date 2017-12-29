Apple извинилась за занижение производительности старых iPhone

Компания Apple извинилась за "недопонимание", которое возникло после появления информации о намеренном занижении производительности старых моделей iPhone.

Обновление iOS 10.2.1, по словам представителей компании, снижает производительность, чтобы увеличить продолжительность работы батареи и избежать проблем с внезапными отключениями смартфонов.

В компании пообещали снизить стоимость замены батарей для старых моделей в США на 50 долларов. Также компания пообещала никогда не поступать так впредь, передает ТАСС.

Пользователи же считают, что, занижая производительность предыдущих моделей iPhone, компания вынуждала приобретать новые смартфоны.