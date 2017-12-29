Apple может снизить цены на флагманские смартфоны

Apple рассматривает возможность снизить цены на iPhone X. Такие данные, со ссылкой на DigiTimes, приводит портал Phonearena.

Причина такого решения - более низкий, нежели ожидалось, спрос. Некоторые аналитики также пророчат снижение цены и на iPhone 8 и iPhone 8 Plus. По их данным, недостаточные продажи зафиксированы на рынках Тайваня, Сингапура и США.

При этом, снижение цены даже на 50 долларов может оживить спрос.

Обычно Apple удешевляет свои старые модели в сентябре, после традиционной презентации и поступления в продажу новых гаджетов. Однако цена на iPhone X, iPhone 8 и iPhone 8 Plus теоретически может упасть уже в начале следующего года, либо весной, после выставки WWDC.

Впрочем, источники портала подчеркивают, что пока это всего лишь слухи.