Главные материалы
Материалы рубрики
Apple может снизить цены на флагманские смартфоны
Apple рассматривает возможность снизить цены на iPhone X. Такие данные, со ссылкой на DigiTimes, приводит портал Phonearena.
Причина такого решения - более низкий, нежели ожидалось, спрос. Некоторые аналитики также пророчат снижение цены и на iPhone 8 и iPhone 8 Plus. По их данным, недостаточные продажи зафиксированы на рынках Тайваня, Сингапура и США.
При этом, снижение цены даже на 50 долларов может оживить спрос.
Обычно Apple удешевляет свои старые модели в сентябре, после традиционной презентации и поступления в продажу новых гаджетов. Однако цена на iPhone X, iPhone 8 и iPhone 8 Plus теоретически может упасть уже в начале следующего года, либо весной, после выставки WWDC.
Впрочем, источники портала подчеркивают, что пока это всего лишь слухи.