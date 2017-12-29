Apple может снизить цены на флагманские смартфоны

29.12.2017, 16:23 Текст: Виктория Чернышева

Apple рассматривает возможность снизить цены на iPhone X. Такие данные, со ссылкой на DigiTimes, приводит портал Phonearena.

Причина такого решения - более низкий, нежели ожидалось, спрос. Некоторые аналитики также пророчат снижение цены и на iPhone 8 и iPhone 8 Plus. По их данным, недостаточные продажи зафиксированы на рынках Тайваня, Сингапура и США.

При этом, снижение цены даже на 50 долларов может оживить спрос.

Huawei представит свой клон iPhone X

Обычно Apple удешевляет свои старые модели в сентябре, после традиционной презентации и поступления в продажу новых гаджетов. Однако цена на iPhone X, iPhone 8 и iPhone 8 Plus теоретически может упасть уже в начале следующего года, либо весной, после выставки WWDC.

Впрочем, источники портала подчеркивают, что пока это всего лишь слухи.

гаджеты
Фото: depositphotos.com
Apple по ошибке заблокировала iPad пользователя на 47 лет 27.12.2017
В России стартовали продажи смартфона Jinga Touch 4G 27.12.2017
Стоит ли покупать безрамочный китайский смартфон за 35 тысяч 26.12.2017
смартфоны
Фото: depositphotos.com
Xiaomi скопировала у Apple функцию управления жестами 28.12.2017
От Apple потребовали триллион долларов за медленные iPhone 27.12.2017
Apple
Фото: depositphotos.com
Тим Кук будет летать только на частных самолетах 09:19
Новейший смартфон iPhone 8 Plus резко подешевел в России 26.12.2017
Для iPhone X выпустили первый джейлбрейк‍ 26.12.2017
Новости СМИ

Похожие материалы

Похожее из рубрики

Комментарии (0)
Добавить комментарий