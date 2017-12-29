Что показала первая победа сборной России на молодежном ЧМ по хоккею

Сборная России на молодежном (U-20) чемпионате мира в американском Баффало одержала первую победу на турнире: пострадали швейцарцы - 2:5. Правда, при этом соперник заставил наших помучиться.

На старте третьего периода счет был 2:2 и судьба встречи оставалась в полной неопределенности. К счастью, сборная России, как и в предыдущем матче с чехами, мощно провела концовку, снова забросив две шайбы в последние две минуты. Но если в той игре для победы этого оказалось недостаточно (поражение 4:5), то швейцарцы все-таки капитулировали.

Характер, который продемонстрировали наши, пожалуй, главная новость по итогам встречи. Хотя от "молодежки", возглавляемой Валерием Брагиным, иного и не ждешь: у нее все на пределе моральных сил. К слову, сам главный тренер сборной у своих подопечных положительную динамику увидел.

- Сегодня качество игры было лучше, - подчеркнул Брагин. - Хорошо молодые ребята сегодня себя проявили. Вообще при игре с таким преимуществом - почти сорок бросков против 13 - мы должны в течение игры все решать, не в концовке. Немного реализация страдает. Будем улучшать все компоненты и двигаться дальше.

Комментируя не очень удачные действия россиян в завершающей стадии, Брагин в очередной раз акцентировал внимание на психологической составляющей.

- У швейцарцев самая главная игра была вчера. Они ее выиграли (3:2 - у Белоруссии. - Прим. "РГ"). Сегодня они вышли раскрепощенные, на них ничего не давило. А у наших игроков чувствовалась зажатость. Все было непросто, давила ответственность, это было заметно. Иногда неправильные решения принимали, особенно в концовках эпизодов. Хорошие моменты были, но торопились, хладнокровия не хватало. Я думаю, что с каждой игрой будут улучшения.

Один из лидеров сборной России Клим Костин слова наставника подтвердил.

- Всегда начинаем игру немного вяло, что-то не получилось, перенервничали немного. Но в концовке игры были хладнокровней. В перерывах тренерский штаб подсказал, что делаем не так, исправили свою игру и начали забивать. Психологически важно было выиграть после того, как уступили в первом матче, - отметил хоккеист.

Пока наша команда находится в поисках своей игры, в группе "B", где выступают россияне, вырисовался явный лидер. Как и предсказывали эксперты, им стала сборная Швеции, одолевшая чехов, - 3:1. Напомним, подопечные Валерия Брагина с "Тре крунур" сыграют в заключительном туре группового этапа в новогоднюю ночь.

Ну а пока самые интересные события на турнире происходят все же в параллельном квинтете. Накануне здесь громыхнула первая сенсация турнира. Хозяева льда, "звездно-полосатые", являющиеся, на минуточку, действующими чемпионами мира, умудрились проиграть словакам - 2:3. Тем самым словакам, которых ранее деклассировали канадцы - 0:6. Возможно, это и сыграло злую шутку с американцами, которые, по меткому выражению своего главного тренера, вышли на матч словно со спущенным колесом.

Конечно, выиграв у Соединенных Штатов, словаки не стали тотчас фаворитами молодежного первенства. Но сенсационную победу они отпраздновали в раздевалке так отчаянно, что даже удостоились внимания официального Twitter Международной хоккейной федерации.

Невозможно не упомянуть еще один матч в группе "А", в котором финны одолели датчан - 4:1. На первый взгляд, вроде бы ничего особенного, но это не совсем так. Если верить статистике, "суоми" нанесли по воротам соперника непостижимые 62 броска. Это, между прочим, рекорд молодежных чемпионатов мира. Учитывая, что при таком раскладе Дания пропустила всего четыре шайбы, главным героем матча стал голкипер скандинавов Каспер Крог.

- Думаю, я показал всем, на что способен, - заявил молодой вратарь. - Не сказал бы, что сильно устал. Просто в конце слегка начало сводить ноги. Но это нормально.