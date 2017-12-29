Два потенциальных террориста задержаны во Франции

Власти Франции задержали мужчину и женщину, которые подозреваются в планировании терактов в дни новогодних праздников. Возраст потенциальных террористов 21 год и 19 лет соответственно.

Мужчина был взят под стражу в пригороде Парижа, а женщина - в пригороде Лиона, сообщает ТАСС. Оба находились в контакте с боевиками ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ").

Экстремисты намеревались атаковать представителей правоохранительных органов и французских военных в дни перед Рождеством. Им были предъявлены обвинения в создании преступных группировок, преследующих террористические цели.