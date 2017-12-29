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29.12.2017 16:32
Рубрика: Власть

Генштаб сообщил о досрочном завершении осеннего призыва в армию

Текст: Юрий Гаврилов
Несмотря на то, что до официального завершения осеннего призыва на военную службу остается еще два дня, Генштаб отрапортовал о досрочном выполнении Указа Президента РФ № 445. В соответствии с этим документом за последние три месяца в строй поставили 134 тысячи новобранцев.
Фото: Предоставлено Минобороны Фото: Предоставлено Минобороны
Фото: Предоставлено Минобороны

Перед отъездом в воинские части их переодели в зимнюю повседневную форму одежды. У новобранцев ВМФ она черного цвета, у солдат ВКС и ВДВ - синего, другое пополнение впервые примерило форму защитного цвета. Каждого призывника также обеспечили несессером, банковской картой для начисления ежемесячного жалования и персональной электронной картой со сведениями о молодом человеке.

Фото: Вадим Савицкий/РИА Новости
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Для отправки молодого пополнения минобороны задействовало 16 воинских эшелонов. Всего по железной дороге проехали более 11 тыс. новобранцев. Всех обеспечили сухпайками. А те призывники, кто добирался до своих частей более трех суток, кормили в вагонах-ресторанах.

Что же касается отдаленных гарнизонов, например, в Камчатском крае и на Сахалине, то туда молодых людей доставляли  самолётами военно-транспортной и гражданской авиации. В осеннюю призывную кампанию таким транспортом воспользовались более 15 тыс. новобранцев. Для их доставки в части было выполнено 29 самолето-вылетов ВТА (перевезено более 4,7 тыс. призывников) и 276 рейсов гражданской авиации (перевезено более 10,5 тыс. человек).

По словам первого заместителя начальника Главного организационно - мобилизационного управления Генштаба Евгения Бурдинского, уже третий год в армию призывают крымчан и жителей Севастополя. Этой осенью и зимой в казармы и матросские кубрики отправились 2 400 молодых уроженцев полуострова.

Представителей Генштаба радует, что из года в год в армию и на флот приходят служить все больше образованных парней. Например, этой осенью фактически каждый пятый призывник отправился в строй с дипломом вуза. Как и раньше, таким гражданам разрешили выбирать: служить по призыву 12 месяцев или подписать контракт на два года. Наиболее талантливым из них предложили добровольно пройти службу в научных ротах. Более 350 выпускников дали на это "добро". Таким образом, научные роты сегодня укомплектованы более чем 700 солдатами - выпускниками вузов

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости
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Одновременно пополнились и спортивные роты Вооруженных сил. Туда нынешней осенью распределили 180 отменных спортсменов. Напомним, чтобы попасть в эти подразделения, нужно, как минимум, быть кандидатом в сборную России по олимпийским видам спорта. Этот статус сейчас имеют 380 военнослужащих.

В нынешний призыв встали в строй более 16 тыс. призывников, получивших до армии военно-учетные специальности. Свыше 13 тысяч из них сделали это в организациях ДОСААФ России. Еще примерно 3 тысячи отправились в казарму, владея специальностью, родственной военно-учетной.

По сложившейся уже практике, женатых призывников с ребенком, а также ребят, имеющих больных и пожилых родителей пенсионного возраста, постарались распределить в воинские части поблизости от их дома.

Этой осенью свое законное право на прохождение альтернативной гражданской службы реализовали 289 человек. Всего же АГС сейчас проходят 1239 человек россиян.

- Что касается граждан, не явившихся в военкоматы, то их количество с каждым годом существенно уменьшается и в настоящее время не превышает 0,2 процента от числа вызывавшихся на призывные мероприятия, - отметил Бурдинский.

По его словам, за три прошедших месяца по телефону "горячей линии" Генштаба получили консультацию более сотни человек. Причем в основном людей интересовали две вещи - условия прохождения службы и возможность попасть в элитные войска.

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