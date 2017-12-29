Из сектора Газа по Израилю запущено три ракеты

Армия обороны Израиля заявила о запуске трех ракет по территории страны из сектора Газа. Две из них удалось перехватить, а третья повредила здание.

"После сообщения о сработавших сиренах тревоги в районе Шаар-ХаНегев и Сдот-Негев, было выявлено три пуска ракет в сторону Израиля из сектора Газа", - сказано в опубликованном в Twitter сообщении армии. Там отмечается, что система противовоздушной обороны "Железный купол" сбила две ракеты.

В то же время, отмечают местные СМИ, третья ракета, которая не была перехвачена, повредила здание. Какой-либо информации о пострадавших не приводится.

