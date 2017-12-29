Израиль ответным ударом на запуск ракет поразил две позиции ХАМАС

Израильские военные ответили на запуск ракет из сектора Газа по территории еврейского государства, поразив две позиции ХАМАС.

"В ответ на запущенные в сторону Израиля ракеты танки и самолеты Армии обороны Израиля поразили в северной части сектора Газа две позиции, принадлежащие организации ХАМАС", - сказано в опубликованном на странице в Twitter армии сообщении.

Ранее израильская армия заявила, что из сектора Газа по Израилю были запущены три ракеты, о чем оповестили сработавшие сирены тревоги в районах Шаар-ХаНегев и Сдот-Негев. Две из них были сбиты системой противовоздушной обороны "Железный купол", а третья повредила здание.