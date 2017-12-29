Закон Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2017 года № 53-РЗ "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 20 декабря 2017 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики (далее - Фонд) на 2018 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 8 306 372,9 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов Федерального фонда обязательного медицинского страхования - 8 136 372,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 8 306 372,9 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2019 и 2020 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2019 год в сумме 8 604 807,7 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, - 8 434 807,7 тыс. рублей, и на 2020 год в сумме 8 942 221,1 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, - 8 772 221,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2019 год в сумме 8 604 807,7 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 8 942 221,1 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда на 2018 год согласно приложению № 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению № 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Бюджетные ассигнования Фонда на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2018 год согласно приложению № 3 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Нормированный страховой запас Фонда на 2018 год и порядок его расходования

1. Установить на 2018 год предельный годовой размер средств нормированного страхового запаса Фонда в сумме 790 000,0 тыс. рублей.

2. Нормированный страховой запас Фонда (далее - нормированный страховой запас) предназначен для обеспечения финансовой устойчивости системы обязательного медицинского страхования и используется на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в составе Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Кабардино-Балкарской Республике медицинской помощи на 2018 год;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

а) возмещения другим территориальным фондам обязательного медицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами Кабардино-Балкарской Республики, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Кабардино-Балкарской Республики лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования.

3. В случае превышения установленного в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" для страховой медицинской организации объема средств на оплату медицинской помощи в связи с повышенной заболеваемостью, увеличением тарифов на оплату медицинской помощи, количества застрахованных лиц и (или) изменением их структуры по полу и возрасту Фонд принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении страховой медицинской организации недостающих на оплату медицинской помощи средств из нормированного страхового запаса. Средства, предоставляемые из нормированного страхового запаса, направляются страховой медицинской организацией исключительно на оплату медицинской помощи застрахованным лицам по территориальной программе обязательного медицинского страхования.

Статья 5. Межбюджетные трансферты бюджета Фонда

Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из Федерального фонда обязательного медицинского страхования на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования:

1) на 2018 год согласно приложению № 5 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 6 к настоящему Закону.

Статья 6. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2018 году

1. Установить в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения в 2018 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда:

1) получение уведомлений по изменениям объемов субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, получаемых в 2018 году из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования;

2) перераспределение в 2018 году бюджетных ассигнований между подгруппами расходов в пределах соответствующих групп видов расходов и целевой статьи расходов классификации расходов бюджета;

3) изменение бюджетной классификации Российской Федерации.

2. Средства бюджета Фонда, использованные медицинскими организациями Кабардино-Балкарской Республики не по целевому назначению в предыдущие годы, подлежат возврату в бюджет Фонда с последующим перечислением в соответствующие бюджеты.

3. Средства в объеме процентного дохода, полученного от размещения временно свободных средств Фонда, в 2018 году направляются на финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 7. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций на 2018 год

Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в Кабардино-Балкарской Республике, устанавливается в размере 1,0 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

Глава Кабардино-Балкарской Республики Ю. Коков

Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией