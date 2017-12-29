Китай реализует на Дальнем Востоке 28 проектов на 4 млрд долларов

В укрепление экономического сотрудничества КНР с российским Дальним Востоком в уходящем году был заложен серьезный фундамент. Заработала межправительственная комиссия по развитию Дальнего Востока России и Северо-Востока Китая, создан Дальневосточный центр поддержки китайских инвесторов.

Часть проектов уже реализуется, новые инициативы прозвучали на Восточном экономическом форуме во Владивостоке и на 22-й регулярной встрече глав правительств в Пекине. Подробнее о продвижении проектов в наступающем году, узнал корреспондент "РГ".

Новый виток сотрудничества

Отношения между Россией и Китаем действительно переходят в новую фазу: уходят в прошлое времена, когда торговля сводилась к экспорту нефти и сырья. Теперь на совместном рынке - широкий ассортимент товаров, причем товарооборот Дальневосточного федерального округа с Китаем, по данным за 9 месяцев 2017 года, увеличился на 30,6%. С января объем транзитных китайских грузов через южные регионы Дальнего Востока вырос в четыре раза. Создаются новые экономические модели, в том числе трансграничная кооперация.

В конце 2016 г. было принято решение о создании новой межправительственной комиссии по развитию Дальнего Востока России и Северо-Востока Китая, ее возглавили вице-премьеры Юрий Трутнев и Ван Ян. Комиссия призвана помогать в создании благоприятных условий для ведения бизнеса в приграничных регионах и для продвижения конкретных проектов. В ее состав включены представители Дальнего Востока и Байкальского региона, провинций Ляонин, Хэйлунцзян, Цзилинь и Автономного района Внутренняя Монголия. Первое заседание межправкомиссии состоялось в сентябре в Хабаровске, сразу после завершения ВЭФ.

В этом году создан и Российско-Китайский фонд развития регионов. В его управлении находится 100 млрд юаней. Приоритетные сферы - ядерная энергетика и медицина: сооружение АЭС, атомная энергетика, генерация, добыча полезных ископаемых, инфраструктура и логистика. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) и Китайская ассоциация по развитию малых и средних предприятий организовали Центр привлечения и поддержки китайских инвесторов в ДФО. Само агентство работает с инвесторами из разных стран мира, но первое зарубежное представительство АПИ было открыто в Пекине, а затем в Харбине, до конца года появится и третий офис - в Шанхае. Здесь инвесторы могут получить консультации, не выезжая в Россию.

Между тем уже сейчас 80% инвестиций из АТР в экономику Дальнего Востока за последние два года приходятся на КНР. С участием китайского капитала в округе реализуется 28 проектов с объемом инвестиций около 4 млрд долларов, заявлена реализация еще нескольких крупных промышленных проектов. Активно идет работа над трансграничными транспортными проектами, которые дадут большой мультипликативный эффект для экономики России и Китая, особенно для приграничных регионов.

- Наши бизнесмены инвестируют в лесопереработку, сельское хозяйство, производство стройматериалов, энергетический сектор. Все больше китайских компаний становятся резидентами территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток, - отметил вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян.

Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев подчеркнул, что "в экономическом взаимодействии намечается переход от локальных проектов к трансграничным, в первую очередь в сфере транспорта и логистики".

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев: Сегодня благоприятное время для развития деловых отношений. У руководства наших стран близкие подходы к углублению сотрудничества. Похоже, наступил "золотой век" для российско-китайских инвестиций

В ноябре в Пекине главы правительств России и КНР провели 22-ю регулярную встречу, по итогам которой Дмитрий Медведев и Ли Кэцян подписали пакет документов о сотрудничестве в энергетической сфере и сельском хозяйстве. В состав российской делегации вошли первый вице-премьер Игорь Шувалов, вице-премьеры Ольга Голодец, Аркадий Дворкович, Юрий Трутнев, министры ряда профильных министерств, в том числе министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

- На мой взгляд, наши отношения с КНР находятся на высшей точке своего развития. Они основаны на невмешательстве во внутренние дела друг друга, уважительном диалоге, партнерстве и взаимодействии по всем вопросам, - сказал Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что "среди новых предлагаемых условий, стимулирующих инвестиционную активность на Дальнем Востоке, использован опыт КНР и других стран АТР". Речь идет об аналогах особых экономических зон - так называемых "территориях опережающего развития". Среди проектов, стартовавших с участием китайского капитала, Дмитрий Медведев выделил проекты в сфере традиционной энергетики, а также агропромышленную кооперацию, высокие технологии и жилищное строительство. Премьер-министр выразил надежду, что "в ближайшие годы их будет больше".

Транспорт и логистика

Вице-премьер Юрий Трутнев и министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка провели в Пекине рабочие встречи с главами китайских компаний, проявляющих интерес к участию в инфраструктурных проектах.

Самый масштабный из них - развитие международных транспортных коридоров (МТК) "Приморье-1" и "Приморье-2". Потенциал тяготеющих к ним транзитных грузов из провинций Хэйлунцзян и Цзилинь - около 45 млн тонн. Меморандум о сотрудничестве в области развития этих МТК был подписан 4 июля во время рабочего визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина. Стороны договорились оказывать содействие в развитии инфраструктуры МТК, обеспечить "бесшовный" режим транзита, поддерживать строительство логистических парков и стимулировать развитие трансграничной электронной коммерции.

Общие запасы древесины на Дальнем Востоке - 21 млрд кубометров; более 80% леса представлено хвойными породами. Наибольший объем запасов леса находится в Якутии (8,8 млрд кубометров) и в Хабаровском крае (5,2 млрд кубометров). Производство необработанной древесины составляет 16,5 млн кубометров. Китай - основной импортер древесины из России

За минувший год сделано немало. Для увеличения пропускной способности МТК "Приморье-1", в обход населенных пунктов, строится альтернативная дорога Владивосток - Находка - порт Восточный. Первый участок протяженностью 18 км сдан в эксплуатацию в 2016 г., в феврале 2017-го началось сооружение второго, его протяженность 25 км.

Для запуска МТК "Приморье-2" большие надежды возлагаются на расширение мощностей порта в бухте Троицы (Зарубино). Здесь планируется построить контейнерный, зерновой, глиноземный и универсальный терминалы. Проект продвигают группа "Сумма" и китайские соинвесторы. Завершается разработка проектной документации зернового терминала, мощность первой очереди - 10 млн тонн в год. Порт Зарубино уже включен в схему территориального планирования объектов транспортной инфраструктуры федерального значения. Здесь действует режим свободного порта, предусматривающего налоговые льготы и административные преференции.

Железная дорога - одно из важнейших звеньев МТК "Приморье-1" и "Приморье-2". Для увеличения пропускной способности стальной магистрали к 2020 году на Дальнем Востоке будет построено 514 км новых железнодорожных линий и дополнительных главных путей. РЖД установило на групповые отправки и контейнерные поезда по МТК "Приморье-1" понижающий коэффициент к тарифу. Для транзитных контейнерных поездов время в пути по территории России - не более 13 часов.

С апреля в рамках МТК "Приморье-1" работает новая контейнерная линия Land Sea Channel. Китайский оператор открыл ее для доставки грузов из северных и северо-восточных провинций КНР через порт Восточный в южные порты Китая и страны АТР. Время в пути вдвое меньше, чем по старым маршрутам.

Интерес к строительству объектов инфраструктуры МТК на условиях концессии проявляют Китайская компания коммуникаций и строительства, компания "Гуанда" и Китайская корпорация по строительству дорог и мостов. Достигнуты договоренности о создании российско-китайской рабочей группы, которая займется подготовкой финансово-экономической модели по каждому объекту.

По данным Дальневосточного таможенного управления, объемы перевозимых грузов между контрагентами Китая, а также между КНР и Республикой Корея увеличиваются. Номенклатура товаров: пиломатериалы, кукуруза, соевые бобы, продукты питания, одежда, моющие и косметические средства. За 10 месяцев 2017 г. общий вес транзитных грузов составил 91 тыс. тонн (за 10 месяцев 2016 г. - около 26,5 тыс. тонн).

- Мы стараемся максимально сократить время оформления транзитных грузов, и современные технологии помогают в этом. Среднее время оформления транзитной декларации составляет 27 минут, - сообщил начальник ДВТУ Юрий Ладыгин.

Корпорация "Юэсин" выбрала для реализации своих проектов Амурскую область. На территории ТОР "Приамурская", в районе строящегося автомобильного моста через Амур между Хэйхэ и Благовещенском, она планирует построить складской комплекс класса А.

"Чайна Рэйлвэй Дунфан Групп" замахнулась на проект строительства скоростной магистрали от Харбина до Владивостока. Для этого нужно проложить более 380 км железнодорожных путей, построить 12 станций. Участок от Муданцзяна до Харбина уже возводится. Планируется, что скорость движения будет составлять 250 км/ч. По предварительным расчетам, стоимость проекта - около 19 млрд долларов.

- Уверен, что строительство железной дороги Харбин - Владивосток окажет положительное влияние на активизацию сотрудничества между Россией и Китаем. Изначально задумывалась пассажирская линия, но после оценки экономики проекта было решено проектировать, учитывая и перевозку грузов, - заявил президент корпорации Цай Цзэминь.

Он отметил, что в приграничных районах Китая проживает более 65 млн человек, что обеспечит достаточную для окупаемости проекта загруженность. Его реализация будет способствовать развитию туристического сектора как Дальнего Востока, так и приграничных провинций КНР.

- Чем больше будет создано трансграничной инфраструктуры между Россией и Китаем, тем больше будет возможностей для увеличения взаимного потока товаров и грузов. Предложенный проект полностью укладывается в согласованную политику России и Китая по сопряжению Евразийского экономического союза с Экономическим поясом Шелкового пути, - отметил министр Александр Галушка.

Также для улучшения транспортной доступности между Дальним Востоком и Китаем строятся два моста: железнодорожный (Нижнеленинское - Тунцзян) сдадут в первой половине 2018-го, а автомобильный (Благовещенск - Хэйхэ) в следующем году. Обсуждается идея строительства в Приморье еще одного моста - между Полтавкой и Дуннином.

Перспективы туризма

По данным Ростуризма, за 10 месяцев 2017 г. Россию посетило 840 тыс. туристов из Китая, причем треть из них побывала на Дальнем Востоке.

- В двух часах лёта китайские туристы оказываются в центре другой, многогранной и уникальной европейской культуры. Мы хотим увеличить количество туристов из КНР на Дальнем Востоке минимум до миллиона человек в год, - заявил Александр Галушка на встрече с председателем Китайской ассоциации туризма.

Председатель Китайской ассоциации туризма, госпожа Ван Пин выразила готовность способствовать увеличению туристического потока, но для этого, по ее мнению, "нужно разрабатывать разные туристические маршруты, в том числе автомобильные, и реализовывать совместные проекты на трансграничных территориях сотрудничества, например в Благовещенске и Хэйхэ".

- Мы предлагаем провести специальную сессию или "круглый стол" по развитию туризма на Дальнем Востоке с участием крупных частных инвесторов в сфере туризма и туроператоров, чтобы обсудить конкретные проекты и возможности, которые предоставляются инвесторам на Дальнем Востоке. Нам нужно знать условия для пребывания туристов: количество гостиниц, качество обслуживания и доступность услуг, - подчеркнула она. Министр и председатель Китайской ассоциации туризма договорились более детально обсудить эти вопросы в сентябре на Восточном экономическом форуме.

В китайском сегменте Интернета скоро появится сайт о туристических возможностях Дальнего Востока. Там можно будет подать заявку на электронную визу и оформить туристический маршрут. Решение было принято в сентябре, на первом заседании межправкомиссии по сотрудничеству Дальнего Востока России и Северо-Востока Китая. С российской стороны разработкой сайта займется Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Министерство коммерции КНР в ближайшее время определит исполнителя проекта с китайской стороны.

Лесная отрасль

Хорошие перспективы просматриваются и у сотрудничества в лесной отрасли. Перспективы локализации на Дальнем Востоке таких производств обсудили генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов, секретарь Китайской ассоциации лесной промышленности Ши Фен и председатель Союза российско-китайской лесной промышленности Су Мин.

- Наша организация создана в августе этого года, она объединила лесопромышленные предприятия, которые сотрудничают с Россией. Сейчас под ее эгидой разрабатывается стандарт для китайских предпринимателей, учитывающий требования российского законодательства. С его помощью мы планируем проводить сертификацию китайских предприятий для работы в России, - отметил Ши Фен.

На Дальнем Востоке уже реализуется несколько проектов с участием китайского бизнеса. Один из самых свежих примеров - проект "Чайна Чэнтун Холдингс Групп". Она планирует инвестировать более 10 млрд юаней в строительство целлюлозно-бумажного комбината проектной мощностью 500 тыс. тонн хвойной целлюлозы в год. Комбинат будет производить несколько видов целлюлозы для выпуска разных видов бумаги и картона. В качестве места дислокации рассматривается Хабаровский край. Как сообщил президент корпорации Чжу Бисинь, она "привлечет к инвестированию финансовые учреждения, в том числе рассчитывает на поддержку правительства Китая". Особое внимание будет уделено экологической составляющей.

Китайские партнеры поддержали предложение российской стороны - создать на Дальнем Востоке российско-китайскую лесную биржу. Там будет реализовываться только сертифицированная древесина. Предполагается, что будет сформирована электронная биржа, а также физическое место для встречи предпринимателей. Покупка и продажа леса может осуществляться по технологии блок-чейн. Стороны договорились более детально проработать предложение и вынести его на уровень правительств двух стран.

Большие планы

И еще несколько долгосрочных проектов.

Завод по производству метанола планирует построить в Сковородино (Амурская область) группа "ЕСН". Сырье для его производства будет поставлять газопровод "Сила Сибири". К слову, его строительство идет с опережением графика. Поставки "голубого топлива" в Китай начнутся в 2019 г. Большая часть метанола пойдет на экспорт в Китай, остальное на внутренний рынок России. Стоимость проекта - 38 млрд рублей.

По словам председателя совета директоров "ЕСН" Григория Березкина, технико-экономическое обоснование проекта идет совместно с китайскими партнерами и скоро завершится.

- Мы участвуем в создании новой модели сотрудничества Дальнего Востока с соседними китайскими провинциями, - так называемой "трансграничной кооперации". Мы будем производить в России метанол, а следующий передел - в Китае, и финальная продукция пойдет на рынок стран АТР, - пояснил, выступая на ВЭФ, Григорий Березкин.

Компания "Дэбан Гуандун" из "Хэбэй Луаньхэ Групп" планирует создать на Дальнем Востоке кластер по глубокой переработке стали и производству сталелитейной продукции. Мощность комбината на первом этапе - 1-3 млн тонн в год, на втором (после 5 лет его работы) инициатор проекта намерен наладить полную производственно-сбытовую цепочку: добыча сырья, непрерывное плавильное производство, производство конечной продукции из стали и сбыт за рубежом. Планируемый объем производства - 3-5 млн тонн в год, предполагаемый объем инвестиций - 2 млрд долларов. Для реализации проекта уже сформирован пул инвесторов: "Синостил Корпорэйшн", "Жичжао Стил Холдинг Групп", "Цзяньлун Групп" и другие компании.

Фонд развития Дальнего Востока подписал на ВЭФ соглашение о партнерстве с Центром исследований и планирования Шелкового пути. Речь идет о создании Центра международного сотрудничества во Владивостоке. Он станет ядром концепции развития этой территории, одобренной правительством РФ.

справка

Объекты недвижимости общей площадью около 560 тыс. кв. м разместятся на 344 гектарах на острове Русский. Проект предусматривает строительство международного центра выставок и конгрессов, гостиниц мирового уровня, высокотехнологичного медицинского центра и реабилитационного комплекса, жилой и туристической инфраструктуры. Именно здесь в дальнейшем планируется проводить крупные международные мероприятия, включая Восточный экономический форум. Совокупный объем инвестиций в проект оценивается в 5 млрд юаней.