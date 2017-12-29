Китайский бизнес по-новому открывает Дальний Восток

Из всего объема иностранных инвестиций, привлеченных в ДФО в последние 2,5 года, львиная доля - 85% - приходится на КНР. За 2017 год объем вложений партнеров из Поднебесной в дальневосточную экономику увеличился на треть.

Встреча глав правительств РФ и Китайской Народной Республики в Пекине. На пресс-конференции по итогам этого мероприятия Ли Кэцян отметил, что "в этот раз мы вышли на новые договоренности о сотрудничестве на Дальнем Востоке. Мы собираемся увеличивать китайские капиталовложения в развитие Дальнего Востока, мы готовы импортировать оттуда еще больше российских энергопродуктов". Фото: Сергей Куксин / РГ

Новые условия

Как считает гендиректор Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ) Алексей Чекунков, потенциал инвестиций КНР в Дальневосточный округ огромен - десятки миллиардов долларов. О том, что он может и должен быть реализован, говорилось в ходе официального двухдневного визита в КНР премьер-министра России Дмитрия Медведева.

- Мы собираемся увеличивать китайские капиталовложения в развитие Дальнего Востока, - пообещал на встрече с главой российского правительства премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

Тесные связи северо-восточных провинций Китая и ДФО сложились давно, но если раньше они носили почти исключительно торговый характер, то сегодня получили совершенно новый импульс благодаря начавшим действовать на Дальнем Востоке России экономическим инструментам - ТОР и СПВ.

- В частности, мы отказались на территориях опережающего развития от налога на прибыль, который зачисляется в федеральный бюджет. Там нулевая ставка действует в течение пяти лет. И мы существенным образом уменьшили часть налога, которая идет в региональные бюджеты. Поэтому, естественно, приглашаем в эти территории инвестировать, - объяснил Дмитрий Медведев.

- Китайский бизнес сейчас по-новому открывает для себя Дальний Восток. Предприниматели увидели, что те условия, которые создаются Российским государством, работают и благоприятны для развития бизнеса, - считает министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

В помощь резидентам правительство России учредило Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. Это ведомство работает с партнерами из разных стран мира, но первое зарубежное представительство было открыто именно в Китае. То есть теперь потенциальный китайский инвестор может получить консультацию прямо в Пекине, Харбине и Шанхае, для этого ему не надо приезжать в Россию.

Результаты предпринятых на высоком уровне усилий уже есть, - и немалые. Китайские партнеры охотно идут в нефтегазовую сферу, развивается сотрудничество в агропромышленной кооперации, высоких технологиях, жилищном строительстве.

О заводах и фермах

Один из самых масштабных российско-китайских проектов - строительство в Амурской области нефтеперерабатывающего завода на территории ТОР "Приамурская". Его инициатором выступает Амурская энергетическая компания (АЭК). Первую очередь комплекса планируется сдать в 2018 году. Вторая заработает в 2020-м, когда будет построен нефтепродуктопровод от села Березовка (РФ) до Хэйхэ (КНР).

Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев: Проект развития МТК "Приморье-1" и "Приморье-2" может стать стратегическим для взаимодействия России и Китая на Дальнем Востоке. Фото: minvr.ru

- Основным инвестором проекта (с долей в 90%) выступает частный китайский капитал в лице компании "Мэнлань синхэ", - рассказал "Дыханию Китая" генеральный директор АЭК Александр Гордеев. - Всего в Амурскую область будет привлечено около 120 миллиардов рублей инвестиций.

С 2019-го завод сможет перерабатывать 4 млн тонн нефти и 2 млн тонн нефтегазового конденсата в год. Четыре пятых всей продукции будет следовать в Китай по трубопроводам, проложенным по дну Амура.

Немало новых проектов с участием китайского капитала реализуют и в Приморском крае. Так, инвестор свободного порта Владивосток "Производственная компания "Юбо-Сумотори" организует производство и дистрибуцию грузовиков бренда FAW. Плановый объем производства на старте проекта - до 2 тыс. автомобилей в год. Предприятие "ЭРЗО" создает в Уссурийске мощности по переработке использованных покрышек. "Приморская золоторудная компания" ведет разработку месторождения Золотой в Партизанском районе. Активную деятельность развернула корпорация "Чжундин" с инвестиционным проектом российско-китайской молочной фермы на 1800 коров. Перспективны также и планы компании "Производственный парк развития науки и техники в сельском хозяйстве и животноводстве "Таньюань", которые предполагают строительство животноводческого комплекса крупного рогатого скота в Шкотовском районе. Инвестор - консорциум частных лиц провинции Цзилинь.

В ЕАО резидент ТОР "Амуро-Хинганская" компания "Амурпром" приступила к сооружению завода по глубокой переработке сои в Ленинском районе. Высокотехнологичное предприятие будет производить масло, лецитин, изофлавины и белковые комплексы. Мощность завода - до 300 тыс. тонн соевых бобов в год. Еще один проект этой же компании - глубокая переработка древесины с производительностью более 20 тыс. кубометров леса в год. Завод будет выпускать пиломатериалы, шпон, мебельные щиты и топливные брикеты.

С привлечением инвестиций из Китая создают в Еврейской автономии и гостиничный комплекс бизнес-класса на площадке промышленного парка "Нижнеленинский". В гостинице будет 280 номеров. Кроме того, в планах у предприятия "Логистика" - строительство комплекса приемки, переработки и хранения грузов, следующих из России в КНР и обратно.

В 2017 году было принято решение о запуске в городе Амурске Хабаровского края проекта целлюлозно-бумажного комбината. Китайская сторона планирует инвестировать более 1,5 млрд долларов в строительство объекта мощностью 500 тыс. тонн хвойной целлюлозы в год. Будет создано не менее 500 рабочих мест. Инвестором станет дочерняя структура компании China Paper Corporation. Соответствующий меморандум о взаимопонимании подписали Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и China Paper. Согласно документу, территория строительства комбината будет включена в состав территории опережающего развития "Комсомольск", это позволит инвестору получить значительные налоговые льготы. Как отметил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, "новое производство станет очередным шагом на пути развития сотрудничества между Россией и КНР. Региональные власти окажут максимальное содействие инвесторам".

Бизнес из Поднебесной открывает и совсем новые для себя территории на Востоке России. В Якутской ТОР "Кангалассы" резиденты с участием китайского капитала вложились в выпуск керамического кирпича. На Камчатке готовы инвестировать более четырех миллиардов рублей в портово-промышленный парк. В его состав предполагается включить несколько функциональных зон: транзитный грузовой терминал, предприятия по переработке и переплавке возобновляемых ресурсов, рыбопромышленный кластер, судоремонтный и судостроительный комплексы, а также ряд других производств.

Дороги

Очень серьезные инвестиции и Россия, и Китай вкладывают сегодня в транспортную инфраструктуру.

С начала 2017 года объем транзитных грузов, который идет из КНР через юг Дальнего Востока, увеличился в четыре раза. А объем взаимной торговли вырос на 33%. Стимулировать товарооборот и грузопоток призвано создание "мостов дружбы". Один из них - железнодорожный (Нижнеленинское (ЕАО, РФ) - Тунцзян (КНР), он будет запущен в первом полугодии наступившего года. Также идет сооружение автомобильного моста Благовещенск (Амурская область, РФ) - Хэйхэ (КНР).

Недавно стало известно, что между Харбином и Владивостоком может появиться высокоскоростная железная дорога. Ее строительство, инициатива которого последовала от китайских партнеров, обсудил глава Минвостокразвития РФ Александр Галушка с генеральным директором China Railway Dongfang Group - Цай Цзэминем.

Магистраль Харбин - Владивосток - это более 380 км путей и 12 станций. Прокладка линии от Муданцзяна до Харбина уже идет. Планируется, что скорость движения по ней составит 250 км в час. Стоимость проекта - до 19 млрд долларов США.

Китайский бизнес сейчас по-новому открывает для себя Дальний Восток, - считает министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. Фото: minvr.ru

- Изначально задумывалась пассажирская линия. Но после оценки экономики проекта было решено ориентироваться на смешанный поток, с учетом перевозки грузов, - отметил Цай Цзэминь.

Еще одна важная тема - международные транспортные коридоры (МТК) "Приморье-1" и "Приморье-2".

- Считаю актуальным взаимодействие с китайским бизнесом по строительству дороги Раздольное - Хасан - Зарубино, входящей в МТК "Приморье-2" и соединяющей северо-восточные провинции Китая с портами края. Кроме того, нам необходима окружная дорога во Владивостоке с мостами на острова Русский и Елена, что требует серьезных финансовых вложений, - перечислил исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко.

Участвовать в данных проектах собирается China Communications Construction Company. Эта китайская национальная корпорация уже неоднократно подчеркивала свою заинтересованность работы в крае, в том числе при строительстве дорог транспортных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2".

- Проект развития МТК "Приморье-1" и "Приморье-2" может стать стратегическим для взаимодействия России и Китая на Дальнем Востоке. Его поддерживают руководители наших стран. Проект принесет пользу нашим государствам. Это может быть ярким примером по сопряжению Евразийского экономического союза с Экономическим поясом Шелкового пути. Мы со своей стороны заинтересованы, чтобы проект состоялся, а его реализация началась в ближайшее время, - подчеркнул вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.