Клинцевич обвинил США в организации эвакуации боевиков в Сирии

Данные об эвакуации лидеров террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) вертолетами США является подтверждением тесного сотрудничества боевиков и международной коалиции, убежден первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Напомним, что ранее днем появилась информация о том, что в сирийской провинции Хасаке вертолеты США вывезли лидеров боевиков.

"Еще одно подтверждение тесного сотрудничества боевиков ИГ и международной коалиции, возглавляемой США, - отметил Клинцевич в своем Facebook. - Хочу специально обратить внимание: подобные действия не могут не бросать тень и на европейские страны, входящие в эту коалицию. Осталось только определить: они действительно не в курсе того, что делает их "старший брат", или просто закрывают на это глаза".

Как считает сенатор, таким образом США спасают сирийских боевиков от полного уничтожения.