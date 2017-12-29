Лавров рассказал, как поддерживает загар

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в своем интервью программе "Международная пилорама" на телеканале НТВ поделился, как ему удается постоянно поддерживать свой загар.

Глава российского МИД, отвечая на вопрос ведущего Тиграна Кеосаяна касательно его загара о том, не сохранился ли он еще со времен работы Лаврова в Шри-Ланке в 1970-х годах, сказал: "Работал четыре года. Да, я его регулярно поддерживаю".

Вместе с тем, министр также отметил, что для этого он летает "не только в Шри-Ланку, но и в другие страны, где есть малейшая возможность позагорать". "В той же Австрии зимой, когда еще раньше катался там на лыжах и загорал", - добавил он.

Однако Лавров также посетовал на то, что в настоящее время у него все меньше времени остается на лыжный спорт. "Рассчитываю сделать это в Сочи", - сказал глава МИД РФ, имея ввиду и катание на лыжах и загар. Стоит отметить, что интервью Лаврова "Международной пилораме" выйдет в эфир 30 декабря.