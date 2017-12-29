Легендарная Каролина Костнер выйдет на московский лед

В Москве на льду московского "Мега-спорта" 17 января стартует чемпионат Европы по фигурному катанию. Среди его участников будет и легендарная Каролина Костнер. Если откровенно, то итальянка, пожалуй, единственная представительница Старого Света, которая сможет конкурировать с нашими Евгенией Медведевой, Алиной Загитовой и Марией Сотсковой за место на пьедестале.

Теперь фигуристку из Больцано выводит на лед легендарный Алексей Николаевич Мишин. Необычному содружеству где-то около полутора лет. И не было бы в нем ничего особенного, если бы прославленную и любимую в Италии пятикратную чемпионку Европы, победительницу первенства мира-2012 и бронзового призера Олимпиады-2014 в Сочи не дисквалифицировали ее же соотечественники.

История прямо для учебника "Антидопинг". Красавица, живущая в немецком Оберстдорфе, приютила в квартире друга-соотечественника - олимпийского чемпиона по спортивной ходьбе Алекса Швацера.

Ждали свадьбы, а получилась двойная дисквалификация. Сначала на допинге поймали Алекса. Красавица Каролина, вот она любящая женская душа, всячески его покрывала. Однажды, когда к ней домой явились допинг-офицеры, она соврала, что милый Алекс, прятавшийся в комнате, куда-то уехал. А потом, когда чемпиона в ходьбе на 50 километров все-таки поймали, он как-то быстро - может, надеялся на меньший срок - сдал любимую, заявив, будто она обо всем знала: запрещенные вещества хранятся в ее (и его тоже!) холодильнике. Каролину долго мучили допросами, ставя ей в вину недоносительство (а если то была любовь?), и дисквалифицировали на год и четыре месяца. Для фигуристки, чей возраст приближался к 30, это был окончательный приговор.

Так думали все. Но не Каролина. Она решила вернуться. И нашла лихого и бесстрашного союзника - Алексея Николаевича Мишина. Он еще давненько рассказывал мне, что Костнер просится к нему в ученицы, да у него не хватает времени. Или желания? Ведь Елизавета Туктамышева как раз в тот период была исключительно сильна и даже выиграла чемпионат мира. К чему тренеру было готовить Туктамышевой сильную соперницу. Увы, потом результаты Лизы пошли на спад.

А Костнер рвалась в бой. И в той трагической, чего бояться этого слова, ситуации, в которой оказалась Каролина, отказать ей было бы негуманно.

И они начали. Мишин без всяких шуток признавался, что Каролина лучше всех его учеников освоила изложенные им на бумагу принципы фигурного катания. А освоив их теоретически, взялась и за их практическое воплощение. И нежданно для многих вернувшись на лед, Каролина относительно уверенно выиграла бронзовую медаль чемпионата Европы 2017 года.

Я даже спросил у профессора, неужели Костнер была еще более прилежной, чем любимый ученик Евгений Плющенко, но Алексей Николаевич оставил вопрос без ответа.

Зато охотно говорила о своих новых программах сама Костнер. Призналась: Мишин - любимый тренер. Никаких языковых барьеров в общении. Хватает английского. А разучивание прыжков по методике профессора превратилось в увлекательную борьбу за резкое усложнение короткой и произвольной программ. Она не боится ничего нового. Ей не страшны даже проигрыши. Потому что теперь Каролина соревнуется не ради медалей, а только во имя любви к фигурному катанию.

- Ко мне пришло спокойствие, которого раньше не было. Быть может, его отсутствие мне и мешало, - признается красавица.

Выходя на лед, она меньше всего думает о соперницах. Ее задача, сохраняя прежнюю артистичность, что, замечу, прекрасно удается, демонстрировать новые прыжки.

На первом этапе серии ИСУ Гран-при первая задача решалась блестяще. А в сложности Кристина, которой 8 февраля, как раз накануне открытия зимних Олимпийских игр, исполнится 31 год, пока уступала гораздо более молодым россиянкам.

Однако в январе в Москве Костнер собирается порадовать публику и себя с Мишиным новыми прыжками. Если все сложится, это будут даже комбинации тройных прыжков.