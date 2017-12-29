МФЦ смогут регистрировать рождение и смерть

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который разрешает многофункциональным центрам госуслуг регистрировать рождение и смерть граждан.

Субъект Федерации сможет наделить МФЦ полномочиями по государственной регистрации рождения (за исключением рождения, госрегистрация которого производится одновременно с госрегистрацией установления отцовства) и смерти.

Согласно документу, за МФЦ будут закреплены функции по составлению записей актов гражданского состояния, выдаче свидетельств о рождении и смерти, а также передаче в органы записей актов гражданского состояния документов, послуживших основанием для госрегистрации записей актов гражданского состояния о рождении и смерти.

Внесение исправлений и изменений в записи актов о рождении и смерти, которые были составлены МФЦ , а также их восстановление производится органами ЗАГСа.