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29.12.2017 17:20
Рубрика: Власть

Российским военным повысят зарплату с января

Текст: Юрий Гаврилов
Замминистра обороны Татьяна Шевцова рассказала, как увеличится денежное довольствие военнослужащих в 2018 году и два последующих года.

Повышение армейского жалования не проводили уже пять лет. Зато оно будет расти вплоть до 2021-го. Размер индексации, по словам Шевцовой, составит четыре процента в год. На эти цели в оборонный бюджет будущего года уже заложено 18 миллиарда рублей, а само повышение предусмотрено с января. В 2019-м перерасчет армейского жалования произведут с 1 октября, на повышение денежного довольствия планируется потратить 22,6 млрд. Аналогичный срок и процентное повышение произойдет в 2020году, а под индексацию военных выплат в бюджет заложат 41,2 миллиарда рублей.

Фото: Предоставлено Минобороны
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Как все это будет выглядеть на практике, Татьяна Шевцова объяснила на примере ежемесячного жалования командира батальона в звании подполковник. Сейчас вместе с различными доплатами он получает 85 345 рублей в месяц. С учетом январского повышения его денежное довольствие в 2018-м вырастет до 88 759 рублей. Таким образом, прибавка составит 3 414 рублей. Еще через год она увеличится почти до семи тысяч, а в 2020 составит 9 тысяч 239 рублей.

Заметно потяжелеет кошелек не только у офицеров, но и кадровых сержантов, а также рядовых контрактников. Скажем, командир отделения с тремя лычками на погонах вместо нынешних 45 982 рублей с января будет получать 47 821 рубль. Осенью 2019-го его суммарное жалование увеличится до 49 734 рублей. А еще через год - до 51 723 рублей.

Соответствующие показатели у стрелка рядового контрактной службы выглядят так. Сейчас в среднем 30781 рублей в месяц. Будут - 32012 рубля (в 2018 году), 33 292 - в 2019-м, 34 624 - в 2020 году.

Известно, что кроме денег за воинское звание и должность, кадровые военные получают еще различные выплаты и надбавки - они составляют до половины суммарного жалования служивого. Например, им добавляют за классную квалификацию, за особые условия службы, за работу с секретными сведениями и т.д. Какие-то деньги начисляют ежемесячно, другие - раз в год или время от времени. Всего в армии насчитывается до полутора десятков всевозможных дополнительных выплат.

Корреспондент "РГ" поинтересовался у Татьяны Шевцовой, планируется ли в ближайшее время увеличивать эти доплаты и вводить новые? Замминистра сказала, что пока все останется в прежнем виде. "Главное, что нам удалось сохранить данные выплаты в бюджете 2018 года", - заявила Шевцова.

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