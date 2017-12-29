МОК разрешил использовать символику РФ фанатам и журналистам

Международный олимпийский комитет не возражает против того, чтобы для украшения Дома российского болельщика, который будет открыт в олимпийской столице-2018 Пхенчхане, использовалась российская символика, передает ТАСС. Это значит, что над Домом российского болельщика около ледовой арены будет развеваться наш триколор.

Журналистам и болельщикам России можно приходить на олимпийские состязания в одежде с надписью "Россия" и брать с собой на трибуны национальные флаги и другие национальные символы.

Как подчеркнул директор Дома болельщика Олег Румянцев, нашим спортсменам будет обеспечена масштабная поддержка, в Южную Корею приедет множество фанатов. Ожидается, что Олимпийские игры посетит несколько тысяч болельщиков из России.