Мозякин объявил о вступлении в Putin Team

Общественное движение Putin Team в поддержку президента РФ Владимира Путина, организованное по инициативе хоккеиста Александра Овечкина, пополнилось новым участником. О присоединении к движению объявил лидер магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин.

"В спорте, как и в жизни, огромную роль играет само желание победить. Несмотря ни на что, ни на какие преграды. Против этого напора, спортивной злости, стремления атаковать не устоят любая техника и сила, - написал Мозякин в Instagram. - Я вижу, что наш президент Владимир Путин заряжает такой энергией целеустремленности всю страну. Вот поэтому его команда - это и моя команда. Я в Putin Team!"

Созданное в начале ноября, движение быстро набрало популярность, его участниками стали многие звезды нашего спорта - Евгений Малкин, Сергей Карякин, Елена Исинбаева и другие.