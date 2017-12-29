На Украине озвучили потери от ограничений в торговле с РФ

Экономика Украины несет огромные потери, так как торговые связи между Москвой и Киевом были разрушены. Об этом заявила торгпред страны Наталия Микольская.

Она отметила рост товарооборота между двумя странами. По словам Микольской, "бизнес всегда будет покупать то, что ему выгоднее в данный момент". Если бы не санкции, то экономические отношения между Украиной и Россией могли бы развиваться активнее, считает торгпред.

"И это еще раз подтверждает, что связи были разрушены искусственно, - приводит РИА Новости слова Микольской. - И если бы они не были разрушены, то наша торговля с Россией развивалась бы достаточно динамично, и у нас не было бы потери как минимум одного миллиарда долларов США нашего экспорта в год".

Правительство Украины в конце 2015 года приняло два постановления - об отмене зоны свободной торговли с РФ в рамках СНГ и о вводе эмбарго на ряд российских товаров. Россия с первого января прошлого года приостановила действие договора в рамках СНГ о зоне свободной торговли с Украиной, а также ввела таможенные пошлины и продуктовое эмбарго, аналогичное тому, что действует в отношении государств, которые ввели антироссийские санкции.