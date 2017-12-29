Наказание за вербовку террористов ужесточено до пожизненного срока

Президент подписал поправки в Уголовный кодекс для совершенствования мер противодействия терроризму.

Как говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, за финансирование терроризма, вербовку боевиков, организацию террористической группы, участие в ней, обучение с целью совершения теракта, захват заложников, угон транспорта для совершения теракта, за вооружение или подготовку лица в целях совершения хотя бы одного из указанных преступлений теперь будут наказывать лишением свободы вплоть до пожизненного. Альтернатива - от 8 до 20 лет со штрафом в размере от 300 тыс. до 700 тыс. рублей. Сейчас за указанные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Кроме того, закон вводит понятие "пропаганда терроризма". Здесь предусмотрен штраф от 300 тыс. до 1 млн. рублей либо лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

Если же такой "пропагандист" использовал СМИ или Интернет, то он может угодить в камеру и на 7 лет.