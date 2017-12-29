Современное состояние российско-китайских отношений, отличающихся высоким уровнем доверия и взаимопонимания, сложилось во многом благодаря личным дружеским взаимоотношениям лидеров наших стран — президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

"С Вами я поддерживаю самые тесные контакты и связи", - обратился Си Цзиньпин к российскому коллеге в ходе своего июльского государственного визита в Россию. Со своей стороны, Владимир Путин подчеркивал, что большая заслуга в характере современных отношений двух стран принадлежит председателю КНР. Признанием персонального вклада китайского лидера в укрепление дружбы и сотрудничества России и Китая стало награждение Си Цзиньпина орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

Вместе с тем руководители наших стран уже давно осознали, что их хорошие личные отношения, конечно же, задают вполне определенный вектор в развитии межгосударственных отношений, но они обязательно должны дополняться каждодневной практической работой по многим направлениям при участии максимального числа участников. Иными словами, официальная дипломатия и официальные контакты высокого уровня должны подкрепляться дипломатией народной, которая уже давно стала полноправным фактором в сфере современных международных отношений, внося свою заметную лепту в повышение доверия между странами и народами, развитие между ними разносторонних связей. В полной мере это относится и к российско-китайским отношениям, полноценное углубление которых уже не может базироваться исключительно на личной симпатии и дружбе лидеров без широкой опоры на общественные силы. В силу географического и геополитического положения России и Китая, а также протяженности общей границы важную роль играют региональные связи и эффективное развитие российского Дальнего Востока. Выразителем и организатором народной дипломатии должна была стать некая структура, о чем впервые была достигнута договоренность на высшем уровне еще в апреле 1996 года во время визита в КНР президента РФ Бориса Ельцина. Через год, уже в Москве, лидеры России и Китая официально объявили о создании Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития, являющегося по своему статусу межгосударственной неправительственной организацией.

3 сентября 2015 года в Пекине в присутствии президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина состоялось подписание Соглашения о руководящих принципах деятельности Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития, т.е. основного документа, регламентирующего работу этой организации и принципы ее деятельности. В соответствии с этим рабочими органами сторон являются Советы. 16 Советов от каждой стороны возглавляются представителями общественно-политических организаций и деловых кругов, дипломатами, деятелями культуры, спорта, журналистами, которые способствуют реализации конкретных проектов по наиболее важным направлениям сотрудничества.

На первый взгляд, появление Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития может показаться излишним в условиях уже существующего Общества российско-китайской дружбы, отметившего в этом году свое 60-летие. Но если учесть, что Комитет возник, действует и решает конкретные задачи по развитию и укреплению многогранного взаимодействия в новых исторических условиях, то становится понятно, почему руководители наших стран придают столь пристальное внимание механизмам народной дипломатии в гуманитарной сфере, так как именно эта сфера создает необходимую базу доверия и взаимопонимания.

Можно сказать, что "второе дыхание" Российско-Китайский комитет дружбы, мира и развития обрел в апреле 2014 года, когда его сопредседателями с российской стороны стал известный и успешный предприниматель, бизнес-омбудсмен Борис Титов, а с китайской - виднейший китайский политик, бывший член Госсовета КНР, экс-министр иностранных дел и вице-премьер Дай Бинго. Обладая большим жизненным и профессиональным опытом, весомым авторитетом в российском и китайском обществе, оба сопредседателя, что важно, имеют прямой выход на первых лиц своих стран, а значит, располагают, как принято говорить, солидным административным ресурсом. Отвечая на вопрос, насколько работа в качестве российского бизнес-омбудсмена помогает в расширении российско-китайских контактов по линии малого и среднего бизнеса, Борис Титов не стал лукавить и признал, что "конечно, это дает нашим китайским партнерам дополнительные гарантии защиты инвестиций в Россию. Мне понятны и близки заботы и тревоги предпринимателей, и я представляю пути решения проблем, которые у них могут возникнуть в ходе реализации совместных проектов".

В преддверии чемпионата мира по футболу-2018, который пройдет в России, на территории ВДНХ в Москве планируется открыть Китайский дом, - сообщил председатель Совета по культуре Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Федор Бондарчук

О приоритетах работы Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития с точки зрения российской стороны можно судить по одному из заявлений Бориса Титова, сделанному 2 сентября 2015 года в Пекине в рамках рабочей встречи со своим китайским коллегой Дай Бинго. "Сейчас в отношениях России и Китая, - сказал он тогда, - гуманитарная тема самая главная. У нас хорошо выстроено политическое взаимопонимание, просматриваются интересные перспективы экономического сотрудничества. Однако для того, чтобы закрепить и развить успехи в этих направлениях, нам необходимо лучше понимать друг друга, разбираться в культурных и цивилизационных особенностях наших культур". Одной из задач, стоящих в связи с этим перед Российско-Китайским комитетом дружбы, мира и развития и требующей обязательного решения, Борис Титов и Дай Бинго видят запуск программы подготовки переводчиков и страноведов: русистов в Китае и китаистов в России. Это же нашло подтверждение и в ходе Десятого юбилейного заседания Комитета, прошедшего тогда же в Пекине. Владимир Путин, находившийся в те дни с визитом в Китае, и Си Цзиньпин не оставили без внимания это событие, направив его участникам приветственные послания, в которых подчеркнули, что Россия и Китай две мощные конструктивные силы, обеспечивающие мир и стабильность во всем мире.

Выступивший в ходе дискуссии на Десятом заседании российский сопредседатель Комитета Борис Титов особо отметил, что в основе деятельности этой межгосударственной неправительственной организации должны лежать не скучные заседания, а масса интересных для широкого круга граждан наших стран проектов. И этому в полной мере отвечает организационная структура Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития, т.е. действующие в ее рамках российско-китайские Советы по делам СМИ, женщин, экологии, науки и т.д.

Высокий статус межгосударственных отношений, уверены Борис Титов и Дай Бинго, обязательно должны подкрепляться средствами народной дипломатии. Она как большое мозаичное полотно складывается из отдельных фрагментов.

Следует признать, что план работы Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития на 2017 год впечатляет не только насыщенностью и разнообразием таких фрагментов, но и обязательной их реализацией как в России, так и в Китае, ответственность за которую несут соответствующие Советы.

В конце августа текущего года в китайском городе Ухань прошел Третий Международный форум по коммерческой космонавтике, организованный при участии Совета по науке и инновациям Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития и Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорации CASIC. Он призван стимулировать переход на новую открытую модель международного сотрудничества в этой области и содействовать появлению инновационных проектов. Открывая форум, председатель правления CASIC и сопредседатель китайской части Совета по науке и инновациям Гао Хунвей отмечал, что в последние годы эффективному и стремительному развитию коммерческой космонавтики способствует не только взаимодействие государственных и коммерческих институтов внутри отдельных стран, сколько международное сотрудничество, кооперация, обмен знаниями и технологиями. "Коммерческая космонавтика, - соглашается с ним сопредседатель российской части Совета Сергей Недорослев, - может позволить себе идти на эксперименты: использовать новые разработки научных институтов, совмещать опыт разных рабочих групп. Возможно, именно коммерческая космонавтика сможет ускорить рост государственных проектов в области освоения космоса, и на таких мероприятиях, как этот форум, мы видим, что для этого есть все предпосылки".

В начале сентября жители Москвы получили возможность приобщиться к культуре Поднебесной. Российско-Китайский комитет дружбы, мира и развития при поддержке агентства стратегических коммуникаций Eventica и издательского дома "Советский Спорт" организовал знакомство горожан с основами боевых искусств и уникальных оздоровительных систем древнего Китая. В парках российской столицы москвичи под руководством настоящих мастеров неделю могли поучиться древнему искусству китайской гимнастики тайцзицюань, шаолиньскому кун-фу, цигуну.

Экологический Совет Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития принял участие в работе Евроазиатского экономического форума-2017, на одном из заседаний которого обсуждалась тема "Совместное создание зеленого Шелкового пути: содействие развитию зеленых городов". На полях заседания прошла встреча заместителей председателей Экологического совета, которые обсудили направления его будущей работы. Китайская сторона, в частности, выразила желание начать сотрудничать по конкретным проектам в области переработки твердых отходов на территории России и предложила провести детальное обсуждение по этой теме на специальной конференции уже в нашей стране.

В сентябре столица Республики Татарстан Казань принимала у себя участников Российско-Китайского конгресса молодых предпринимателей, представляющих малый и средний бизнес, образование, туризм и заинтересованных в создании двусторонних партнерских связей. В пленарной сессии приняли участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, сопредседатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов и председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий. Важным итогом конгресса, по оценке Павла Красноруцкого, стала поддержанная Рустамом Миннихановым инициатива Российского союза молодежи по созданию в 2018 году Российско-Китайского студенческого бизнес-инкубатора на территории Казанского государственного энергетического университета.

И конечно же, важным событием в развитии благоприятной предпринимательской среды во взаимоотношениях наших стран стал Третий Российско-Китайский деловой форум малого и среднего бизнеса, организованный и проведенный в октябре в Гуанчжоу (административный центр провинции Гуандун) Российско-Китайским комитетом дружбы, мира и развития. Выбор именно этого региона как платформы для укрепления контактов и взаимодействия малых и средних предприятий был неслучаен. В 2016 году в провинции Гуандун, по данным заместителя губернатора провинции Юань Баочэна, было зарегистрировано более 8 млн 700 тыс. частных предприятий малого и среднего бизнеса. По этому показателю провинция занимала первое место в Китае, вклад бизнеса в экономический рост всей провинции составил 55,5%. При этом ожидается, что к концу 2017 года число малых и средних предприятий превысит 10 млн. В Гуандуне рассчитывают на реализацию проектов сотрудничества с российскими партнерами.

В работе этого представительного форума приняли участие более 600 руководителей и представителей центральных и региональных органов исполнительной власти, крупных финансовых и промышленных структур, главы инвестиционных компаний России и Китая. Среди них сопредседатели Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Дай Бинго и Борис Титов. Выступая на форуме, Борис Титов отметил, что "правительства наших стран обращают большое внимание на развитие малого и среднего бизнеса. Россия использует опыт китайской стороны для разработки национальной стратегии развития. Российско-Китайский комитет дружбы, мира и развития, его руководители прилагают большие усилия для активизации двустороннего сотрудничества в сфере инвестиций и обращения товаров". Однако, как отметил Борис Титов, перед нами все же стоят такие проблемы, как сложности в обмене информацией и нехватка взаимодоверия между предприятиями. Он выразил надежду, что благодаря совместным усилиям Комитет предоставит более благоприятные условия для укрепления сотрудничества предприятий малого и среднего бизнеса России и Китая. Со своей стороны, Дай Бинго подчеркнул, что благодаря совместным усилиям глав двух государств китайско-российские всеобъемлющие отношения стратегического взаимодействия и партнерства поддерживают высокий уровень развития. Китайская сторона надеется, что взаимосвязанное развитие малого и среднего бизнеса поможет расширить и обобщить двустороннее практическое сотрудничество, повысить его уровень, найти новые точки роста и раскрыть имеющийся потенциал.

Площадка Российско-Китайского делового форума малого и среднего бизнеса стала уже традиционным местом общения предпринимателей двух стран. По итогам первых двух форумов было подписано более 50 контрактов в области информационных технологий, образования, кооперации, подготовки кадров, в сфере металлургии и реализации сельхозпродукции, а также соглашения о создании центра поддержки совместных проектов и системы стыковки малых и средних предприятий двух стран.

Предпоследняя неделя ноября 2017 года была отмечена насыщенной программой пребывания в Китае делегации молодых российских лидеров. Поездка молодых лидеров проходила в рамках Российско-Китайского межправительственного. Одним из главных событий этой насыщенной программы стал Российско-Китайский форум инноваций и предпринимательства, на котором будущие капитаны российской и китайской экономики смогли не только лучше узнать друг друга, но и завязать перспективные деловые контакты. "Я рада, что у молодежи наших стран есть шанс дружить и заводить общее дело - это вклад в будущий крепкий мир между Россией и Китаем, - прокомментировала поездку председатель Молодежного совета Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Елена Бочерова. - Роль народной дипломатии велика, это один из инструментов продвижения двустороннего экономического сотрудничества". Спустя годы именно из них, нынешних молодых лидеров, вырастут будущие политические и экономические элиты России и Китая, которым уже значительно легче будет договариваться об организации противодействия новым мировым вызовам.

Из таких "мозаичных фрагментов" практической работы Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития складывается общее панно нашего взаимодействия. Это стало очевидно и по итогам работы его ХI заседания, проходившего 4 июля в Москве и в очередной раз символично совпавшего с государственным визитом в нашу страну председателя КНР Си Цзиньпина. Его участники с удовлетворением отмечали, что за прошедший год под эгидой Комитета было реализовано более ста совместных мероприятий в сфере бизнеса, культуры, инноваций, спорта, медицины, образования и др. Среди них крупные форумы, конференции, кинофестивали, открытые лекции и мастер-классы для всех желающих узнать о нашем великом восточном соседе. Народная дипломатия продолжает набирать обороты.

Необходимо создавать новые возможности

В одном из интервью вы оптимистично высказались в отношении перспектив взаимной отмены визового режима с Китаем. Есть ли какие-то существенные подвижки в этом процессе?

Борис Титов: Гуманитарный обмен между Россией и Китаем за последние несколько лет демонстрирует впечатляющий рост, число поездок граждан наших стран друг к другу в деловых, образовательных и в первую очередь туристических целях практически преодолел отметку в 3 млн прибытий. Уверен, что это не предел. Очевидно, что важную, если не решающую роль здесь играет фактор облегченного визового режима, когда для поездки в обе страны россиянам и китайцам достаточно быть включенными в так называемые безвизовые списки. При этом процесс либерализации визового законодательства продолжается, накопленный опыт указывает, что это дело хорошее и полезное. Председатель правительства не так давно упомянул о том, что наши страны серьезно продвинулись в деле согласования проекта нового Межправительственного соглашения о безвизовых групповых туристических поездках. Если этот документ будет принят в ближайшее время, то визовой режим станет еще более удобным. Например, сократится минимальное число туристов в тургруппе с нынешних пяти до трех человек, увеличится продолжительность поездки до 21 дня. Это значит, что отдыхать в Китай сможет отправиться без всяких визовых сложностей даже семья из трех человек, а граждане Китая получат возможность надолго приезжать в Россию, чтобы не только побывать в Москве и Санкт-Петербурге, но и, к примеру, отдохнуть на юге нашей страны.

Российско-Китайский комитет дружбы, мира и развития принял на 2017 год довольно обширный план работы. Насколько удалось его реализовать и что из его итогов является наиболее важным и существенным в плане развития народной дипломатии?

Борис Титов: Прошедший год был важным для Российско-Китайского комитета. Нам удалось совместными усилиями реализовать значительное количество мероприятий и проектов различного уровня, все они важны, и только в комплексе удается достичь нашей главной цели - развития народной дипломатии.

В честь 20-летия Комитета 4 июля 2017 года во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву главы двух стран приняли в Кремле представителей Комитета, где подчеркнули важную роль нашей работы. Президент Российской Федерации в своей речи отметил, что рассчитывает на то, что Комитет продолжит "выполнять свою важную миссию - способствовать укреплению взаимопонимания и добрососедства между народами наших государств". Это высокая оценка для нас и, безусловно, знаковое для Комитета событие.

В начале осени в парках Москвы прошла Неделя Китая. Жители города получили возможность приобщиться к культуре Поднебесной. Москвичи под руководством мастеров учились древнему искусству китайской гимнастики тайцзицюань, шаолиньскому кун-фу, цигуну. Занятия нашлись для всех, сотни людей, взрослые и дети, одновременно под руководством мастеров занимались китайской гимнастикой, это было потрясающее зрелище!

В октябре в Гуанчжоу прошел Третий форум малого и среднего бизнеса, приуроченный к XIV Китайской международной выставке малых и средних предприятий. Россию представляли более 25 российских регионов.

Как складываются ваши личные отношения с китайским коллегой, господином Дай Бинго и госпожой Дэн Жун?

Борис Титов: У нас теплые рабочие отношения, построенные на уважении и взаимодоверии. Мы трудимся над одним делом, стараемся друг друга максимально поддерживать и помогать. Конечно, учитывая различия в менталитете, разный подход к решению одних и тех же задач, у нас бывают разногласия, но всегда удается найти компромисс.

В ходе рабочих встреч с господином Дай Бинго вы в качестве приоритетной задачи Комитета обозначили запуск программы подготовки переводчиков и страноведов: русистов в Китае и китаистов в России. Как обстоит с этим сейчас? Стартовала ли эта программа?

Борис Титов: Мы говорили о том, что есть потребность в таких специалистах и необходимо создавать новые возможности и улучшать условия для обучения данным специальностям. В этом году свои двери для студентов открыл совместный Российско-Китайский университет в Шэньчжэне, проделана колоссальная работа для того, чтобы стала возможным подготовка трехъязычных специалистов высокого уровня (русский, китайский и английский). Подтверждением профессиональной квалификации выпускников станут два диплома: диплом МГУ имени М.В. Ломоносова и диплом совместного университета.

Ответственный секретарь Оргкомитета совместного Университета С.М. Шахрай, кстати, возглавляет Совет по образованию нашего Комитета. В целях облегчения процедуры поступления в китайские вузы для российских абитуриентов мы сейчас прорабатываем возможность зачисления в вуз по результатам Всероссийской олимпиады по китайскому языку.

Придаст ли новый импульс в сотрудничество российского и китайского малого и среднего бизнеса Российско-Китайский деловой бизнес-форум, прошедший в октябре в Гуанчжоу?

Борис Титов: Как я уже сказал, форум в этом году прошел уже в третий раз, можно даже назвать его традиционным. Интерес к нему растет как в Китае, так и в России. С одной стороны, это значит, что малый и средний бизнес двух стран хочет и готов сотрудничать, но если он приходит к нам, китайским предпринимателям сложно начать работу самостоятельно.

Мы видим, что предпринимателям не хватает доверия, информации, понимания культуры ведения бизнеса в другой стране. Мы стараемся им в этом помогать, а также чувствуем поддержку и от правительств двух стран.

Работы еще много, но уверен, что мы движемся в правильном направлении.

Как вы оцениваете роль мобильного приложения "Россия - Китай: главное", разработанного Международным радио Китая и МИА "Россия сегодня", для создания единого медиапространства и содействия взаимопониманию между двумя странами?

Борис Титов: Мобильное приложение "Россия - Китай: главное" не просто новостной агрегатор, это мост к взаимопониманию дружественных культур. Приложение реализовано в двух версиях - на русском и китайском языках, что полностью снимает проблему языкового барьера. Приложение было запущено летом 2017 года, так что в масштабах тех целей, что стоят перед нами, а именно создания единого медиапространства и максимального вовлечения аудитории наших стран, еще слишком рано делать выводы. Однако уже сейчас можно смело сказать, что потенциал реализации поставленных целей колоссален. Гарантом же результата является высокий уровень координации работы агентства Sputnik и Международного радио Китая.